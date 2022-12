Bij de roeiers van Florijn draait het om trainen en presteren, om biefstuk en bananen

Karolien Florijn , de wereld- en Europees kampioen in de skiff, eet minimaal 70 bananen per week. ‘We zitten in een bevoorrechte positie.’ Beeld Klaas Jan van der Weij

De kleine roeiclub ligt verstopt aan de Oude Rijn in Leiden, waar de zon achter de houtzaagmolen zakt. Het oogt vriendelijk en bescheiden, een beetje zoals roeigezin Florijn zelf. De plek voelt voor de familie als thuis.

De Florijns zijn een gezin van kampioenen. Dochter Karolien (24) werd afgelopen zomer zowel Europees als wereldkampioen in de skiff. Op beide kampioenschappen roeide zoon Finn (23) in de dubbel-vier, waarmee hij het podium net niet haalde. Vader Ronald (61) pakte in 1988 met Nico Rienks en in 1996 in de Holland Acht olympisch goud. Moeder Antje Rehaag (57) werd namens Duitsland wereldkampioen in de acht in 1994. Jongste zoon, Beer (18), mocht afgelopen zomer mee naar het junioren-WK.

Ze zijn allemaal lang, al hebben ze niet precies dezelfde bouw. Finn is het rijzigst van gestalte. 1,99 meter meet hij, Karolien 1,86 meter. Beer heeft naar verhouding de langste armen. Dat was vroeger een maatstaf voor succes in de boot. Met die lange ledematen kun je immers lange halen maken. De ‘aapfactor’ heet dat. Wie een grotere spanwijdte heeft dan lichaamslengte, zoals Beer, heeft een positieve aapfactor.

Tegenwoordig kun je de boot zo afstellen dat de armlengte niet meer zo belangrijk is. Nu gaat het erom hoeveel zuurstof, brandstof voor de spieren, je tijdens een inspanning kunt opnemen. VO2-max, heet dat. Deze eigenschap geldt als teken van topsporttalent. En, benadrukt Ronald, dat is erfelijk bepaald. Meer dan lichaamsbouw of spieropbouw.

Welke rol spelen genen volgens jullie?

Karolien: ‘Het zegt niet alles. Al zijn bepaalde dingen wel klinkklaar. Ik zou met mijn lichaam nooit goed kunnen turnen.’

Antje: ‘Er zijn dingen die je genetisch voordeel geven, maar dat neemt niet weg dat roeien echt een trainingssport is.’

Ronald: ‘Wat dat betreft kun je als kind van een topsporter de fouten van je ouders overslaan.’

En voor de rest is topsport, net als voor alle kinderen van niet-topsporters, keihard afzien?

Ronald: ‘Nee. Dat is gelul.’

Antje: ‘Dat is helemaal geen gelul. Als je 25 uur per week traint, dan is dat gewoon hard werken.’

De familie Florijn op een vlonder bij roeivereniging Die Leythe. Van links naar rechts: Antje, Karolien, Finn, Beer en Ronald Florijn. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ronald: ‘Van sporten word je beter. Dat is geen opoffering. Dat is ideaal. Dat wil iedereen. Bij welke beroepsgroep staan mensen te juichen als je je doel haalt? Wat je ook doet na je sportloopbaan, dat krijg je nooit terug. Dat is het zwarte gat wat sporters ervaren als ze gestopt zijn.’

Maar in trainingen en wedstrijden moet je toch wel door pijngrenzen heen? Is dat niet heftig?

Ronald: ‘Dat valt mee. Je bent net een dier, pijn vergeet je binnen een seconde. Als je mij nu vraagt wat ik zou willen? Dan zou ik het liefst tien uur per dag trainen.’

Karolien: ‘Je moet je leven er wel op willen inrichten. Ik zie om me heen dat mensen ook buiten het roeien nog zaken willen doen. Dat kan niet. Je moet je focussen op één ding. Dat hebben mensen er soms niet voor over. Maar ik zou het niet kunnen om ergens half aan te beginnen.’

Het was niet vanzelfsprekend dat de drie kampioenskinderen hun ouders achterna de boot in zouden gaan. Ze deden aanvankelijk alle drie aan judo. Maar op een zeker moment botste de sportieve ambitie met de praktische logistiek. ‘Als je de stap hogerop wilde zetten en meer wilde trainen, moest je naar Den Haag’, zegt Karolien. Zij koos daarom voor roeien en club Die Leythe waar haar vader ook al een leven lang lid was. ‘Hier kun je zo vaak je wil komen. Het is laagdrempelig en leuk.’

Broer Finn zag hoe goed zijn zus het op het water deed en wilde dat ook. Twee jaar later stapte hij ook in de boot, maar ontwikkelde zich niet zo snel als zijn zus. Midden in de puberteit kreeg hij heftige groeipijnen, moest twee jaar stoppen met de sport waar hij zo dol op was. ‘Ik kwam wel nog elke dag op de roeiclub, maar deed er niks.’ Hij zag leeftijdsgenoten vertrekken voor een training terwijl hij achter bleef op de wal. ‘Dat was heftig.’ Pas op zijn 18de kon hij de sport weer oppakken.

De jongste van het stel, Beer, droomde nog eventjes van een basketbalcarrière. Als hij met vrienden een potje speelde, voelt hij zich heel wat. Maar het uitstapje naar een heuse club was van korte duur. Na twee weken had hij wel door dat het talent voor de balsport hem ontbrak.

Is het niet lastig om met de achternaam Florijn in een roeiboot te stappen? Iedereen verwacht toch wat van je.

Finn: ‘Bij mij was het juist omgekeerd. Omdat ik niet hard ging, waren ze verbaasd. Omdat ik klein was, niet sterk en niet groot. Ze dachten: die gaat het zeker nooit halen. Dat motiveerde me juist om ze een lesje te leren. Om harder te willen gaan.’

Beer: ‘Tijdens een wedstrijd wordt het bij het commentaar vaak gezegd, maar onderweg hoor je dat toch niet.’

Antje: ‘Het werkt soms ook in je voordeel dat er deuren makkelijker opengaan.’

Finn: ‘Dat valt tegen, hoor. Zoveel deuren zijn er in het roeien niet. En er gaat ook wel eenseen deur dicht.’

De lat ligt met olympisch en wereldkampioenen binnen één gezin hoog. Voelen jullie onderlinge concurrentie?

Beer: ‘Ik wil altijd beter zijn dan mijn broer en zus. Als ik niet hoger eindig is het ook niet erg, maar als het wel lukt dan heb ik iets om ze mee te pesten.’

Ronald: ‘Het gaat fout als je het als een last ziet. Ik heb altijd gedacht: na afloop van de wedstrijd ga ik een taartje eten, hoe de uitslag ook is. Ik wil een leuke dag hebben, ongeacht de uitkomst. Dat heb ik geprobeerd ze bij te brengen.’

Met zijn dubbele olympische titel geldt Florijn senior als een grootheid in het roeien. Juist daarom probeert hij zich terughoudend op te stellen als het op zijn kinderen aankomt. Hij wil hun coaches niet voor de voeten lopen en heeft bovendien bij de roeibond genoeg aan zijn eigen pupillen. Hij is bondscoach van het coastal rowing, roeien op zee. Deze discipline krijgt mogelijk bij de Spelen van 2028 in Los Angeles de olympische status.

Nu de kinderen ouder zijn, is zijn rol en die van Antje veranderd. Ze staan wat meer op afstand, al was het maar omdat Karolien en Finn in Amsterdam wonen en niet meer thuis. ‘We faciliteren nu’, zegt Antje. Zo hielp Ronald met dozen tillen toen Karolien ging verhuizen.

En een gelukje: Ronald is als bondscoach vaak op de Bosbaan in Amsterdam, waar het nationale trainingscentrum gevestigd is en de kinderen meestal trainen. Na de EK in München voelde Karolien zich niet zo goed en wilde bloedonderzoek laten doen. Het was handig dat haar vader haar direct even naar het ziekenhuis kon brengen. Ronald: ‘Ik vraag dan verder niks.’

Adviezen geven de ouders nog wel, over slaap, over eten. Ze hebben zo hun eigen visie op de voeding. Veel opzien baarde Karolien deze zomer met de hoeveelheid bananen die ze verorbert. Zo’n tien per dag. Volgens Ronald is dat geen straf. ‘Ligt eraan wie je het vraagt’, merkt Antje op.

Finn moet er niet aan denken, zeventig bananen in de week. ‘Ik hou er absoluut niet van. Ik heb er vroeger te veel gegeten, denk ik. Toen had ik altijd bij het ontbijt Brinta met bananen.’ Met het andere basisingrediënt in het Florijn-dieet heeft hij geen moeite. Hij eet vaak en veel biefstuk. ‘Dat vind ik helemaal niet erg.’

Karolien Florijn juicht na het veroveren van de wereldtitel in de skiff in het Tsjechische Racice. Beeld Merijn Soeters

De avondschemering valt over het terrein van Die Leythe. Ronald komt hier al bijna 50 jaar. Vanaf zijn 13de speelde zijn jeugd zich er af. Bijna elke dag liep hij door de rood-zwart geverfde deur tussen de woonhuizen via een smal gangetje naar de oever van de rivier, die hier het Galgewater heet. Niet alleen om te roeien, maar ook voor watergevechten, pingpongen en het maken van vrienden. Hetzelfde gold voor zijn kroost.

Vandaag gaan ze er op de foto. Voor het perfecte beeld moeten er wat houten banken worden verplaatst. Natuurlijk sjouwen ze de boel even weg. En als blijkt dat er batterijen voor de foto-apparatuur ontbreken, springt Beer snel op de fiets om er een paar bij de buurtsuper te halen. Hij betaalt ze. Nee, hij wil echt niet worden terugbetaald.

Als de foto’s zijn gemaakt, dromt het gezin om de fotograaf en blikken op het schermpje van de camera. Behalve Ronald. Die maalt er niet om, zegt hij. Om krantenartikelen ook niet, trouwens. Hij leest ze niet. Antje vraagt of ze de foto mag gebruiken voor de kalender die ze elk jaar maakt.

Afgelopen augustus zag Beer in het clubhuis, dat half over het kabbelende water hangt, zijn zus Europees kampioen worden. De wedstrijden in München werden er op een groot scherm vertoond. Hij was de enige van de familie die bij de roeiclub keek. Finn was vanzelfsprekend in München, stond er als analist van de NOS. Antje zat thuis. Daar bekijkt ze de belangrijke wedstrijden van haar kinderen het liefst, met de zenuwen gierend door het lijf op de bank.

Ronald kijkt niet. Niet ter plekke en ook niet op tv. Durft niet, zegt Antje. Wil niet, zegt hij zelf. ‘Ik kan er toch niets aan veranderen.’

Waarom wil je de wedstrijden niet zien, Ronald?

Karolien: ‘Hij is een beetje een aansteller, hoor.’

Antje: ‘Het is een beetje een act.’

Ronald: ‘Als ik tussen publiek zit, word ik gek. Ik kijk het wel terug. Op dat moment voel ik te veel spanning omdat je geen invloed hebt. Als coach zou ik het wel doen. Nu niet. Ik wil me er niet mee bemoeien.

Karolien: ‘Bij judowedstrijden zat hij vroeger ook in de kantine koffie te drinken.’

Antje: ‘Als hij al mee was. Meestal ging ik mee.’

Beer: ‘Een week voor een grote wedstrijd is hij al superzenuwachtig.’

Ronald: ‘Ik ben na afloop ook kapot. Bij mijn laatste eigen Spelen had ik geen zenuwen. Dat was ook niet goed, maar zelf doen is makkelijker dan kijken.’

Antje gaat elke week het water nog op. Ze heeft een vast groepje waarmee ze eropuit trekt in het weekend. Het draait dan om de gezelligheid, om koffie en geklets. Niet om de prestatie. Ronald roeit uitsluitend nog op het droge, tussen de botenrekken in de loods die naast het clubhuis staat. Daar staan twee ergometers, roeimachines, in een hoek. Daar leeft hij zich dan een half uurtje op uit. Om fit te blijven, dat is de enige reden. Leuk vindt hij het niet.

Finn, tegen Ronald: ‘Jij wil niet roeien.’

Antje: ‘Hij is een softie, anders krijgt ie blaren.’

Ronald: ‘Ik wil überhaupt niet trainen omdat ik geen doel heb. Op de ergometer is dat ook een probleem. Ik denk het een uur te gaan doen en dan houd ik het 35 minuten vol. Ik denk al gauw: waar doe ik het voor? Ik heb geen motivatie. Maar als ik buiten roei, en ik zie een andere boot, dan ga ik er achteraan. Dan wil ik winnen. Ook als ik rustig had willen roeien. Dat is een soort tic. Dus kan ik het maar beter binnen rustig aan doen.’

De afgelopen Zomerspelen haalde Karolien zilver in de vier-zonder. Voor Finn verliep zijn olympisch debuut Tokio niet volgens plan. Hij zat na een coronabesmetting een dikke week opgesloten in een quarantainehotel en kwam na de voorronde niet meer in actie in zijn skiff. Over twee jaar moet het beter, bij de Spelen in Parijs. Of Beer tegen die tijd al op olympisch niveau is, is gissen.

Anders dan voor vader Ronald op zijn roeimachine zijn er voor de kinderen nog doelen genoeg. Er is nog zoveel te behalen om elke dag voor te trainen. Heerlijk vindt Karolien het. Dat streven naar steeds beter worden is wat haar betreft niets minder dan puur genot. ‘We zitten in een bevoorrechte positie.’