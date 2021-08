Bij de Amsterdam Pirates overheerst na vele corona-tegenslagen nog altijd de liefde voor het honkbal

In de zonnebril van Kalian Sams van de Amsterdam Pirates weerspiegelt het stadion tijdens de wedstrijd tegen de Twins. Beeld Klaas Jan van der Weij

In het Loek Loevendie Ballpark, gelegen op het Sportpark Ookmeer tussen de Amsterdamse wijken Geuzenveld en Osdorp, is het heerlijk toeven op de zondagmiddag. Twee uur voordat de wedstrijd tussen thuisploeg Amsterdam Pirates en de Twins uit Oosterhout begint, is de sfeer gemoedelijk. De reggaeton schalt door de speakers, de hotdogs en pasteitjes zijn in trek, de vrijwilligers vrolijk en onder het genot van een biertje of cola worden grappen en anekdoten uitgewisseld in het Papiaments, plat Amsterdams of Engels met een Amerikaanse tongval.

Het bescheiden honkbalstadion ademt verenigingsleven. Sport op zijn menselijkst. De afstand tussen sporter en bezoeker nog klein: na de wedstrijd blijven vrijwel alle spelers hangen aan de bar of op het zonnige terras, omringd door vriendinnen, familieleden en trouwe fans.

Afgeblazen landstitel

Toch zijn er grenzen aan de gezelligheid. ‘Momenteel mogen er weer 150 mensen komen kijken. Normaal gesproken zitten er twee, drie keer zo veel mensen. Tijdens de Holland Series komen meer dan duizend mensen.’ Trainer Michael Duursma (43), voorheen uitblinker in het Nederlands honkbalteam, is blij met de aanwezige bezoekers. Maar de harde werkelijkheid is dat de huidige restricties flink voelbaar zijn bij de club: de kantineomzet is de grootste bron van inkomsten, dus een hoger toegestaan bezoekersaantal is meer dan welkom.

Die inkomsten gaan direct naar het onderhoud van de club. De spelers krijgen niet meer dan een onkostenvergoeding betaald. Het zijn bescheiden omstandigheden, en dat bij de regerend kampioen van het Nederlandse honkbal. In 2019 maakten de Pirates een einde aan een zeven jaar durende kampioensreeks van rivaal Neptunus uit Rotterdam.

Dat hadden twee landstitels kunnen zijn, maar in oktober 2020 werd de Holland Series, de best of seven om het Nederlandse kampioenschap, na twee duels afgeblazen. Amsterdam stond op dat moment met 2-0 voor op Neptunus.

Sterspeler Denzel Richardson (27), een Arubaan die zijn woorden weegt, had het vorig seizoen soms lastig: ‘Het was soms demotiverend omdat je niet wist welke wedstrijden, welke toernooien nog zouden doorgaan. Je wist niet helemaal waar je naartoe aan het werken was.’

Zijn trainer Duursma heeft inmiddels vrede met de misgelopen titel: ‘Een kampioenschap moet iets unieks zijn. En ik vind dan ook dat het over een heel jaar zou moeten gaan. In dat opzicht had ik de titel ook niet volledig geteld.’

Olympische A-status

Richardson heeft zijn plezier inmiddels volledig hervonden. Door drie honkslagen op zondagmiddag tegen de Twins leidt hij de hoofdklasse zowel in totaal aantal honkslagen (58) als slagpercentage (.411) ‘Mijn liefde voor het honkbal is nooit minder geworden, ik ben nog steeds verliefd op de sport. Ik wil ieder jaar verbeteren, ieder jaar de beste zijn. En de laatste weken voelt mijn swing op zijn allerbest aan.’

Richardson is tevreden in Amsterdam, waar hij doordeweeks als personal trainer werkt. Zijn persoonlijk doel speelt zich in Nederland af: de beste speler in de hoofdklasse worden.

Maar bij sommige teamgenoten van Richardson zal hun liefde voor honkbal binnenkort nogmaals worden getest als zij in Nederland willen blijven spelen. Honkbal is voortaan geen olympische sport meer, wat inhoudt dat de olympische A-status en, belangrijk, de daarbij behorende jaarlijkse vergoeding in het geding komen voor de spelers. Vooralsnog heerst er vooral veel verwarring en onduidelijkheid over de nabije toekomst.

Amerikaanse kansen verkeken

Daarbij helpt de situatie in Amerika niet. Veel van de getalenteerde Nederlandse honkballers verdienden hun geld grotendeels in de lagere competities van het Amerikaanse profhonkbal, de Minor Leagues. Die competities lagen door corona op hun gat, ondertussen werd het inreizen, dat al was aangescherpt onder toenmalig president Trump, nog lastiger.

Zo liep Sharlon Schoop, een van de constantste slagmannen in het Nederlands team, een nieuwe club mis door de pandemie. ‘Door corona kwamen die Amerikaanse competities stil te liggen en wilden teams geen geld meer uitgeven. Ik was clubloos op het moment dat de pandemie uitbrak, met plannen om in Amerika te blijven spelen of naar Mexico te gaan. Helaas was dat plots niet meer mogelijk.’

Bij werper Tom de Blok maakte de pandemie zelfs een einde aan zijn Amerikaanse avontuur: ‘Ik zat in het laatste jaar van mijn contract bij de Detroit Tigers, maar heb toen niets meer gehoord.’

Maar van al deze tegenslagen is op zondagmiddag weinig te merken op het Loek Loevendie Ballpark in Amsterdam. De sfeer zit er prima in en de Pirates, met nog twee weken te gaan tot de play-offs, steken in bloedvorm: een homerun van Gilmar Lampe in de eerste slagbeurt blijkt de opmaat voor vuurwerk, Amsterdam wint met liefst 15-4 van de Twins.