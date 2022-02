Bij Dani de Wit gaan kracht en power boven technische hoogstandjes en ingewikkelde trucs

Dani de Wit is boos op medespeler Zakaria Aboukhlal die zich vastloopt op Hoogma van Heracles in plaats de bal naar hem te spelen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

AZ tegen Heracles Almelo is een kwartier onderweg als Dani de Wit er stevig in kleunt. Te midden van twee Heracles-spelers probeert hij de bal te veroveren. De 24-jarige voetballer van AZ raakt de bal, maar neemt in zijn val ook een tegenstander mee. Een goed duel of fluit de scheidsrechter hem terug?

Bij De Wit is de scheidslijn dun. De geblokte aanvallende middenvelder is in de eredivisie de speler met de meest gewonnen duels én de meeste overtredingen. Hij sleurt, jaagt, blijft maar lopen, duikt op voor het doel van de tegenstander en verdedigt. Kracht en power gaan boven technische hoogstandjes en ingewikkelde trucs.

‘Ik ben een type dat graag in de duels komt. Ik doe er alles om aan de bal af te pakken, dan kan er ook weleens een voet van de tegenstander bij zitten’, zegt hij na de overwinning tegen Heracles (2-1), waardoor AZ voor de twaalfde competitiewedstrijd op rij ongeslagen blijft. ‘Ik zal nooit iemand zomaar voorbij laten lopen. Op die manier pak ik veel ballen af voor de ploeg, maar maak ik ook weleens een overtreding.’

Winnaar uit duel

De Wit won dit seizoen 171 duels die hij aanging. Het zijn er een stuk meer dan Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra (148), Utrecht-spits Anastasios Douvikas (146) en Edson Alvarez (142), de controlerende middenvelder van Ajax, die tevens vaak als winnaar uit een duel komen, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta Sports. ‘Een gewonnen duel geeft een kick en energie’, aldus De Wit. ‘Zeker als het publiek daar ook nog eens op reageert.’

Daartegenover staat dat hij deze competitie al 54 keer over de schreef ging, in de ogen van de scheidsrechters. De ene keer door het geven van een geniepig zetje aan zijn tegenstander, de andere keer door het uitdelen van een stevige beuk. Ook Fortuna-speler Mats Seuntjens (49), Utrecht-middenvelder Adam Maher (37) en Bryan Linssen (36), spits van Feyenoord, werden al regelmatig teruggefloten.

Bij AZ, nummer vier van de eredivisie, is De Wit als aanvallende middenvelder de aanjager van het team. Zodra hij samen met spits Vangelis Pavlidis druk gaat zetten op de verdedigers van de tegenstanders, is het voor de rest van het team het sein om te volgen. Met zijn ietwat hoekige motoriek wordt hij vaak weggezet als de harde werker van het geheel. De zoon van een boer uit de West-Friese regio in Noord-Holland schaamt zich er niet voor, integendeel.

‘Je moet een mix van kwaliteiten hebben’, zegt De Wit over de verschillende type spelers in een team. Hij wijst op zijn ploeggenoot Jesper Karlsson, technicus en smaakmaker pur sang, en een speler voor wie het publiek eerder op de banken gaat staan. ‘Jesper kan uit het niets iets creëren, maar met elf Jespers in het team ga je het niet redden. Net zoals het ook met elf Dani’s niet gaat lukken.’

Opgestroopte mouwen

De Wit is het gewend de scepsis te overwinnen. Als jeugdspeler van Ajax werd hem weleens gevraagd of hij niet meer een speler voor Feyenoord of Utrecht was, clubs waar de mouwen zogenaamd altijd opgestroopt worden. ‘Bij Ajax creëren ze winnaars en dat ben ik ook. Ik heb me altijd gewaardeerd gevoeld, ook al was ik niet de speler met de meeste hoogstandjes.’

Tweeënhalf jaar geleden verkoos de international van Jong Oranje voetballen bij AZ boven een plek op de bank bij Ajax. ‘Voor ons is Dani een heel belangrijke speler’, zegt trainer Pascal Jansen. ‘Hij staat voor onverzettelijkheid, onoverwinnelijkheid en blijft tot het laatste fluitsignaal gaan. En nee, hij schuwt het niet om een duel aan te gaan.’

Het is zijn kracht, benadrukt Jansen. Toch wees hij de middenvelder aan het begin van het seizoen op twee onnodige overtredingen die hij maakte. Uit de toegekende vrije trap scoorde de tegenstander. ‘Maar ik wil hem niet te veel afremmen. Dani speelt op het randje, daar profiteren we als team ook van.’

Als een vis in het water

Bij AZ voelt De Wit zich als een vis in het water in de rol die hij vervult. Hij scoorde dit seizoen al zeven keer en gaf vier assists, al komt hij tegen Heracles niet in de buurt van het doel van de bezoekers. Wel maakt hij twee overtredingen, samen met Pavlidis en Zakaria Aboukhlal het meeste van alle AZ-spelers. Ook wint hij na ploeggenoot Hakon Evjen (10) de meeste duels: 8.

Na een kwartier ziet scheidsrechter Ingmar Oostrom een fout in de manier waarop De Wit het duel met de twee Heraclieden aangaat, tot onbegrip van de speler zelf. ‘Ja, ik heb deze wedstrijd weer een paar lekkere duels uitgevochten en dat met een gekneusde rib’, zegt hij. ‘Soms heb je de pech dat de scheidsrechter op zijn fluit blaast. Maar we hebben gewonnen, dat blijft het belangrijkst.’