Bij balveroveraar Riechedly Bazoer begint elke aanval van Vitesse

Riechedly Bazoer veroverde dit seizoen de meeste ballen in de eredivisie, maar krijgt tegen FC Emmen binnen een halfuur een rode kaart. De 24-jarige centrale verdediger van Vitesse komt met te hoog been in op Sergio Peña, die de bal net voor hem wegtikt. Met een verbeten blik beent hij in een rechte lijn naar de kleedkamer.



De rode kaart contrasteert met de loftuitingen die Bazoer tot nu toe ten deel vielen. Als tot verdediger omgeturnde middenvelder is hij de machinekamer van het attractief acterende Vitesse, medekoploper met Ajax. Alsof elke aanval uit zijn voetbalbrein is ontsproten. Vol bravoure en creativiteit.

Ook tegen Emmen (3-1-overwinning) beginnen de meeste Vitesse-aanvallen bij de laatste man. Al kappend en draaiend ontdoet hij zich als centrale verdediger van Emmen-spits Michael de Leeuw. En elke keer als Vitesse de weg richting het doel zoekt, schakelt Bazoer zichzelf in. Tot hij een fractie te laat is in duel met Peña.

Het is de nieuwe versie van Bazoer, die als middenvelder van Ajax lange tijd te boek stond als een van de grootste talenten van Nederland, misschien wel van Europa. Nu is de zesvoudig Oranje-international de centrale verdediger die zijn voetballende kwaliteiten inzet als extra wapen. ‘Ik heb het goed naar mijn zin achterin’, zegt hij na het duel tegen Emmen.

Drie centrale verdedigers

Het was de nieuwe trainer Thomas Letsch die hem in de voorbereiding bij hem riep. De Duitser wilde met drie centrale verdedigers gaan voetballen en zocht nog een speler bij wie de opbouw in goede handen zou zijn. Letsch: ‘In het begin vroeg ik me alleen af of hij verdedigend sterk genoeg zou zijn, maar die twijfel had hij al snel weggenomen.’

Sterker nog, Bazoer veroverde deze competitie de meeste ballen (68) van alle spelers, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta Sports. Letsch: ‘Hij kan snel anticiperen en staat vaak goed.’ En Bazoer: ‘Als verdediger hoef je niet per se drie meter groot te zijn om ballen af te pakken. Je moet een beetje slim zijn en aanvoelen waar die bal gaat vallen.’

Letsch lijkt de juiste snaar te raken bij Utrechter die naast het stempel getalenteerd ook al snel het predicaat lastig opgespeld kreeg. Bij Ajax werd hij eens disciplinair gestraft omdat weigerde apart te trainen na een blessure. In 2017 verkaste hij voor twaalf miljoen naar Wolfsburg; dat werd geen succes.

Ook een verhuurperiode aan Porto eindigde in een sof. Bazoer werd vanwege een gebrek aan discipline verbannen naar het tweede elftal. En bij Vitesse stuurde trainer Leonid Sloetski hem vorig seizoen van de training na een ruzie met ploeggenoot Jay-Roy Grot. ‘Voordat ik bij Vitesse begon, hoorde ik veel verhalen over het verleden van Bazoer. Ik kan alleen maar zeggen dat ik onze samenwerking als heel prettig ervaar tot nu toe’, zegt Letsch.

Hij maakte van Bazoer en Oussama Tannane, het andere opvliegerige type dat twee keer scoorde tegen Emmen, de spelers om wie het draait bij Vitesse. De behandeling met fluwelen handschoentjes werkt. Bazoer: ‘De trainer heeft vanaf het begin gezegd dat de opbouw bij mij moet beginnen. Dat vertrouwen voelt heerlijk.’

Feilloze traptechniek

Als laatste man bepaalt hij het ritme van de ploeg. De ene keer dribbelt hij in en is hij een extra middenvelder. De andere keer gebruikt hij zijn feilloze traptechniek om de spitsen vrij voor de keeper te zetten. In de eerste zeven competitiewedstrijden creëerden slechts zeven spelers meer kansen voor een ploeggenoot uit een open spelsituatie (geen hoekschoppen of vrije trappen) dan Bazoer. Terwijl hij elke wedstrijd als centrale verdediger stond opgesteld.

Tegenstanders stellen zich op hem in, merkt hij. Spitsen krijgen de opdracht op hem vast te zetten als Vitesse opbouwt, zodat de bal naar een andere verdediger moet. Bazoer zelf ziet het als een schaakspel met zijn directe tegenstander. ‘Dan ga ik op het middenveld lopen om ergens anders vrij te komen. Dan moet de spits mij volgen, maar vaak hebben die daar na tien minuten al geen zin meer in.’

Tegen Emmen staat Vitesse al met 2-0 voor als Bazoer wordt weggestuurd. Hoewel de verzorgde opbouw uit het spel verdwijnt, blijven de tien Vitesse-spelers makkelijk overeind tegen het zwakke Emmen. Al baalt Bazoer van zijn rode kaart. ‘Het is niet dat ik mezelf verloor of zo, het was een ongelukkig moment.’

Ziet hij zichzelf al als verdediger of is hij diep van binnen nog altijd een middenvelder? ‘Iedereen noemt mij een centrale verdediger, maar ik zie mezelf meer als teruggetrokken middenvelder. In die ruimte ben ik ook vaak te vinden. Het belangrijkste is dat ik me prettig voel in de rol die ik nu heb.’