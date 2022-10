Bij Ajax is het woord crisis weer eens afgestoft

Kudus houdt een balletje hoog, Tadic slaat de handen voor het gezicht, Berghuis kijkt beteuterd, het staat 5-1 voor Napoli. Ajax moest dinsdagavond hierna nóg een doelpunt incasseren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax is gewend groot te handelen, of het nu is vanwege de gouden opdruk op de shirts, of door salarissen voor topspelers op te trekken tot 4, soms 5 miljoen euro. De leiding voerde dat beleid van hoge lonen in 2018 in, niet om van RKC te kunnen winnen, maar om kampioen te worden en te blijven, en nog meer om succesvol mee te doen aan de Champions League; het niveau waarop Ajax denkt thuis te horen.

Deel 1 van de missie is geslaagd. Ajax haalt standaard tientallen miljoenen op, door de bijna vaste deelname de laatste jaren. Deel 2 blijkt, uitzonderingen daargelaten, een illusie. Het is alsof Ajax door een telescoop naar de sterrenhemel staart en het perspectief niet scherp krijgt.

Ajax is een handelshuis en het ene jaar gedijt de waar beter dan het andere. Trainer Alfred Schreuder verzette zich tot het uiterste tegen de verkoop van Antony, kort voor het sluiten van de markt. Uiteindelijk vertrok de Braziliaan, voor pakweg 100 miljoen euro. Logisch. Positieverbetering. Lucas Ocampos kwam, na interventie van de raad van commissarissen overigens niet als miljoenenaankoop, doch als huurling. Hij mocht niet eens invallen dinsdag. Dusan Tadic was statisch op de plek waar Antony eens wervelde en kreeg de rode kaart. Dat is slechts één aspect van het transferbeleid, waarin ruim twee keer zoveel is opgehaald dan is uitgegeven (200 om 100 miljoen). De selectie is minder van kwaliteit.

Van euforisch naar vervelend

Zo euforisch als de sfeer de laatste jaren soms was in de Johan Cruijff Arena, zo vervelend was het dinsdag, met afdruipende ‘successupporters’. ‘We hebben hele mooie avonden gehad, maar nu is het anders’, aldus Steven Berghuis. Daarmee is veel gezegd. Zo is sport, zo hoort sport ook te zijn. Erkennen dat een ander beter is.

Schreuder blijft analyseren, terwijl supporters om zijn hoofd schreeuwen. Weten zij trouwens nog hoe het eerste half jaar van voorganger Erik ten Hag verliep? Antwoord: zeer matig. Ze willen andere spelers. Andere wissels. Een andere trainer. Daley Blind en Dusan Tadic, in 2018 de trekkers van het nieuwe beleid, lopen nu achteraan, hetgeen gevolgen heeft voor de hiërarchie, zeker in de hoofden. Iedereen volgde aanvoerder Tadic toen hij de beste cijfers overlegde, ook qua beroepsethiek. Nu hij afhaakt, al dan niet tijdelijk, krijgen zijn woorden (‘we maakten veel fouten, we hebben veel nieuwe spelers, dit mag niet gebeuren’) een hoog gehalte pathetiek.

Schreuder zei dat ze bij Napoli beter en verder zijn. Steven Bergwijn en Jurriën Timber hielden wijselijk hun mond, bang om verhoudingen te verstoren. Timber speelde zijn minste duel in meer dan een jaar. Ajax wist vooral niets uit te richten tegen de extreme druk van de Italianen, zoals Liverpool en AZ ook al deden in de bestrijding van Ajax.

Apart

Een uitslag als 1-6, dat kan een keer gebeuren. Vier duels op rij zonder zege is al apart voor Ajax. Of toch niet helemaal? Nadat Calvin Bassey al was uitgeroepen tot cultvoetballer, blijkt hij niet zo goed als Lisandro Martinez. Tadic is geen Antony. Kenneth Taylor is nog geen Ryan Gravenberch. Berghuis kan goed voetballen, maar als ze hem na op de huid zitten, is spel op het allerhoogste niveau lastig voor hem, ook fysiek. Spits Sébastien Haller maakte vorig seizoen tien doelpunten in de groepsfase, en nu weet de trainer niet wie hij in de spits moet zetten. Kudus of Brobbey. Rensch is geen Mazraoui, die net als Gravenberch naar Bayern vertrok, en zo kun je doorgaan. Steven Bergwijn was reserve bij Spurs en moet nu de ster van het elftal zijn.

Het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag en zijn snelle opvolging door het onervaren duo Huntelaar-Hamstra verliep verre van gladjes, zoals het geregeld rommelt in de clubleiding, ook in communicatief opzicht. Al met al is de selectie er in elk geval niet op vooruit gegaan, wat misschien ook niet kan als je honderd miljoen meer ontvangt dan uitgeeft.

Feit is, nu het woord crisis al is afgestoft: Ajax heeft dit seizoen alleen gewonnen van Fortuna, FC Groningen, Sparta, FC Utrecht, Cambuur en Heerenveen, plus van Rangers in de Champions League. Zaterdag wacht Volendam, uit, een club met voormalige, op revanche beluste werknemers van Ajax, onder wie trainer Wim Jonk. Ze werken volgens de filosofie van Cruijff, maar dan in het klein. Ze vlassen in het vissersdorp op een dappere daad, om Ajax nog wat kleiner te maken.