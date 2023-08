Bij Ajax hoopten ze de eerste duels zonder puntenverlies door te komen. Dat is mislukt na de 2-2 bij Excelsior

Omringd door vier Excelsior-spelers ziet Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn toch nog een afspeelmogelijkheid. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is een volksverhuizing bij Ajax, met al dat in- en uitgaand verkeer. Al die vertrekkers, al die nieuwkomers. Welke spelers Ajax allemaal heeft aangetrokken: doelman Diant Ramaj, de verdedigers Anton Gaaei, Jakov Medic, Josip Sutalo (bijna rond) en mogelijk nog een ander (Hiroki Ito of Gaston Avila), de middenvelders Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen, de aanvallers Chuba Akpom en Carlos Forbs.

Stel daartussen een paar anderen op, echte Ajacieden desnoods, en je hebt zowaar een elftal. Het is een legertje van overal, met een nieuwe trainer zonder werkelijk Ajax-dna: Maurice Steijn. Plus een directeur voetbalzaken uit Duitsland, Sven Mislintat, met een eigen netwerk. Zaterdag, in het gezellige onderkomen van Excelsior, wijst hij de aankopen Akpom en Gaaei de weg, in een stadion waar hij zelf vermoedelijk nooit is geweest.

Het is laat in augustus en het elftal is nog in een soort experimentele fase, als gevolg van gedwongen zuinigheid ook: eerst geld verdienen, dan pas uitgeven. Bij Ajax hoopten ze dat de eerste duels zonder puntenverlies bleven. Dat is dus mislukt na de 2-2 bij Excelsior, terwijl vanaf donderdag de lastige dubbele ontmoeting tegen Loedogorets volgt, om in elk geval in de Europa League te starten.

Moeilijke week

Steijn is duidelijk en teleurgesteld in Kralingen: ‘Als je voor het kampioenschap wil spelen, moet je dit soort wedstrijden winnen.’ Steijn had persoonlijk een moeilijke week, met de aantijgingen van Pierre van Hooijdonk op tv, over betrokkenheid bij duistere deals bij NAC, drie seizoenen geleden. Steijn dreigde met een kort geding. Dat is in elk geval duidelijk.

Bij Ajax is hij ook duidelijk: Van den Boomen, volgens menig Ajax-supporter al klaar voor Oranje, wordt gewisseld. En waarom? Simpel: ‘Hij speelde niet goed.’ Van den Boomen heeft een geweldige pass, maar hij was een kleine tien jaar geleden niet goed genoeg voor Ajax, want te traag. Hij ontwikkelde zich elders en wil zich laten zien, ook met leiderscapaciteiten.

Over de linksbacks Anass Salah-Eddine en (invaller) Owen Wijndal is hij allebei ontevreden. ‘Moet schepje bovenop.’ En hoe het kan dat Brian Brobbey telkens zoveel kansen mist, ondanks zijn 0-1, vraagt Steijn zich ook af. Maar goed, straks is Akpom beschikbaar. Medic dan, met zijn blunder voor 2-1, als hij in een vol strafschopgebied lekker denkt uit te verdedigen? Tja, het gaat sneller dan bij Sankt Pauli, is de samenvatting van Steijns antwoord. In zijn algemeenheid: ‘Het duurt allemaal veel te lang. Het baltempo is te laag.’

Globaal gezien is het simpel: Ajax krijgt te makkelijk doelpunten tegen en scoort te moeilijk. Dat was al zo in de voorbereiding en dat is nog steeds zo. Het is zaak die gewoonte te doorbreken, en dat kan door training, of door de impuls van nieuwe spelers, bijdragend aan het proces van het bouwen van een vrijwel nieuw elftal. Steven Berghuis komt straks terug van een schorsing. Davy Klaassen (maakte 2-2) en Kenneth Taylor vielen in.

Tahirovic beste nieuweling

Mohammed Kudus, die mogelijk vertrekt naar West Ham, is technisch de beste speler van Ajax, maar geen uitblinker in overzicht, in teamspel. Beetje trucjes doen als het 2-2 staat. Tiener Carlos Forbs Borges toonde ontzagwekkende snelheid bij zijn debuut in de basis, maar hij is net als de nog niet helemaal fitte Francisco Conceição vooral een talent, leuk voor het oog, doch licht en verre van volwassen. De beste nieuweling tot nog toe is Benjamin Tahirovic, middenvelder met overzicht en een schitterende pass.

Aanvoerder Steven Bergwijn, nooit spraakzaam geweest, schoof aan bij de pers en zei dat de vraag over wat het aanvoerderschap met hem doet al ‘3000 keer is gesteld’, hetgeen best veel is voor ruim een week tijd dat hij aanvoerder is. Blijkbaar is de verbazing over zijn aanstelling groot. Hij is geen Tadic qua praten, gaf hij aan, en zal als voetballer het verschil willen maken. Dat lukte hem niet, tegen Excelsior.

Maar de 2-2 was geen zaak van Amsterdams falen alleen. Het was ook de verdienste van Excelsior. ‘Trots’ was trainer Marinus Dijkhuizen op de prestatie en dat was terecht. Want in de kranten gaat het vaak over het falen van de topclub, met weinig aandacht voor de kleine club. Het is knap om elke keer met weinig geld bruikbare spelers te halen, met een begroting van nog geen 10 miljoen, zeg maar het bedrag waarvoor Ajax een doorsnee doelman koopt. Aantrekkelijk voetballen bovendien, met dribbelaars als Couhaib Driouech.

Al met al waren veel mensen blij zaterdag. De aanhangers van Excelsior sowieso. Die van Ajax waren dan wel teleurgesteld, maar niet heel erg. Ze hadden lekker gezongen in hun blote bast, en wie goed keek had gezien dat het best iets kan worden. Het duurt alleen even.