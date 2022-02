‘Big Wout’ helpt Burnley aan zege in Premier League

Wout Weghorst viert zijn eerste Premier League-doelpunt. Beeld REUTERS

Tijdens de recente transferperiode was de twaalfvoudige Oranje-international voor 14,4 miljoen euro van VFL Wolfsburg naar Burnley gekomen. Hij moest daar Chris Wood vervangen die door Newcastle United was weggekaapt. Bij manager Sean Dyche leefde de hoop dat hij op de Engelse velden net zo makkelijk zou gaan scoren als op de Duitse. In vier seizoenen heeft Weghorst 70 doelpunten voor de bedrijfsclub van Volkswagen gemaakt. In Oranje staat de teller op twee.

Tegen Manchester United had de lange Tukker anderhalve week geleden een verdienstelijk debuut gemaakt. Door een bekeken pass stelde hij collega-aanvaller Jay Rodriguez in staat om de gelijkmaker te scoren. Ook tegen Liverpool maakte Weghorst, die bij Burnley gezelschap heeft van Erik Pieters, een goede indruk, al miste hij een grandioze kans op een gelijkmaker bij de 0-1 nederlaag. Manager Dyche prees het spel van zijn aankoop en zei dat hij alleen een doelpunt achter zijn naam miste.

Dat doelpunt kwam aan de Engelse zuidkust, waar ‘Big Wout’ na ruim twintig minuten spelen de score opende tegen hoogvlieger Brighton & Hove Albion. Hij schoot een voorzet van Connor Roberts knap in. Daarna scoorden The Clarets nog twee keer. Het was de eerste uitoverwinning van de kleine, maar zeer oude club. Het droeg de laatste plek over aan Norwich City dat op Anfield met 3-1 had verloren van Liverpool, nadat het heel brutaal een 0-1 voorsprong had genomen.

Burnley wacht nu een thuiswedstrijd met Tottenham Hotspur.