‘Big Virg’ is terug op de Engelse velden – en daarmee ook Liverpools zelfvertrouwen

Roberto Firmino viert het tweede doelpunt van Liverpool tegen Norwich met Virgil van Dijk . Beeld Action Images via Reuters

Van Dijk had al enkele oefenwedstrijden gespeeld, onder meer tegen Athletic Bilbao. Zijn knie, afgelopen oktober de vernieling in geholpen door de onbesuisde Everton-keeper Jordan Pickford, bleek geheel te zijn genezen. Zonder de Nederlandse ster, die net zijn contract met vier jaar heeft verlengd, verspeelde Liverpool vorig seizoen de titel en werd het in Europa roemloos uitgeschakeld door Real Madrid. Zonder Van Dijk spelen anderen met minder vertrouwen.

Tegen Norwich had Big Virg te maken met Teemu Pukki, zijn oude ploeggenoot bij Celtic. Kansen gaf de Liverpool-verdediging bijna niet weg. Norwich speelde zeer aardig, totdat Mo Salah de bal in de 26ste minuut op een gelukkige wijze bezorgde bij Diego Jota. De Portugees liet de buitenkans niet glippen. Daarna was de strijd in zekere zin gestreden omdat het verschil in klasse te groot bleek te zijn. Bovendien beleefde routinier Tim Krul geen goede dag in het Norwich-doel.

In de tweede helft liepen de gasten in een afgeladen Carrow Road uit naar 3-0 door doelpunten van de gevaarlijke aanvallers Roberto Firmino en Mo Salah.

‘Bijna verbazingwekkend dat het zo goed ging’, sprak Van Dijk na afloop. ‘Wat ik nodig heb zijn wedstrijden om meer ritme op te doen, ik weet dat, de trainer weet dat. Ik ben er lang uit geweest. Het was een goede start en hopelijk ben ik er klaar voor om volgende week weer te spelen.’

Koest gehouden

In vergelijking met Chelsea en de twee clubs uit Manchester heeft Liverpool zich afgelopen weken redelijk koest gehouden op de transfermarkt. Jürgen Klopp vertrouwt op de spelers die hij nu heeft. Als iedereen fit is, zijn de The Reds nog altijd een topteam, maar de selectie is minder breed dan die van de rivalen.

Dat bleek eerder op de dag toen een verzwakt Chelsea op een uitgelaten Stamford Bridge weinig problemen had met stadgenoot Crystal Palace. De regerend Europees kampioen begon de wedstrijd zonder Hakim Ziyech, N’Golo Kante en goudhaantje Kai Havertz, maar won met 3-0 van de ploeg van Patrick Vieira. Het eerste doelpunt was een formidabele vrije trap van Marcos Alonso. Eerder op de dag had Manchester United met een 5-1- zege op Leeds bewezen eveneens een ijzersterk team te hebben.