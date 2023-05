‘Big Sam’ is terug om mirakel bij Leeds te verrichten

Sam Allardyce dirigeert Leeds United in de wedstrijd tegen Manchester City. Beeld Getty

Een half miljoen pond slechts voor vier wedstrijden. Dat krijgt Big Sam om te voorkomen dat Leeds United na drie seizoenen Premier League weer naar de Championship degradeert. Zoveel eer en vooral geld staat er op het spel. Grote nederlagen tegen Crystal Palace (5-1), Liverpool (6-1) en Bournemouth (4-1) hebben de fameuze club uit Yorkshire ertoe verleid om de Spanjaard Javi Garcia te vervangen door degradatiespecialist Allardyce.

Allardyce is alweer de derde manager van Leeds United dit seizoen. En de veertiende manager die sinds augustus in de Premier League is ontslagen, waarmee een bestaand ontslagrecord is gesneuveld. Er wordt zelfs gesproken over The Sack Race. Grote namen als Thomas Tuchel, Antonio Conte, Steven Gerrard, Frank Lampard en Patrick Vieira zijn allemaal de laan uitgestuurd na een serie magere prestaties. Met name april, wanneer de spanning begint te stijgen, blijkt een slechte maand voor managers.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Met Allardyce keert er een Big Beast terug. De 68-jarige heeft een grote staat van dienst. Onder meer bij Bolton Wanderers en West Ham leverde hij goede prestaties. Als zijn naam niet Allardyce was geweest maar Allardici, zei hij ooit, zou hij een kans hebben gekregen bij een Engelse topclub. Zijn grootste kans op faam kwam in 2016, toen hij bondscoach van Engeland werd. Maar na een gewonnen wedstrijd werd Allardyce ontheven uit zijn functie. Hij was beentje gelicht door undercoververslaggevers van The Daily Telegraph die aantoonden dat hij omkoopbaar was.

Net zo goed als Guardiola

Tijdens zijn eerste persconferentie als Leeds-manager zei hij niet onder te doen voor topmanagers als Jürgen Klopp (Liverpool) en Pep Guardiola (Manchester City). Laatstgenoemde was op kroningsdag zijn eerste tegenstander, wat de poging in herinneringen bracht die Allardyce ooit waagde om Guardiola als speler naar Bolton te halen. De streekderby leek op een afstraffing uit te lopen. Ilkay Gündogan zette Manchester City binnen een half uur op 2-0 door twee identieke treffers. In de tweede helft kreeg de Duitser de kans om zijn eerste hattrick te maken, maar hij miste vanaf elf meter.

Bij Leeds United waren de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville gepasseerd, al kwamen ze er later in. Gaandeweg kwam Leeds beter in de wedstrijd, wat leidde tot een late aansluitingstreffer van Rodrigo Moreno. Allardyce heeft nu nog maar drie wedstrijden om zijn naam en salaris waar te maken, lastige wedstrijden tegen Newcastle United, West Ham en Tottenham Hotspur. Volgens berekeningen van een supercomputer vliegt Leeds eruit, maar met Big Sam is er altijd een kans op redding.