Bidden om Charkov en Kiev

Terwijl je in een voetbalstadion kijkt naar AZ en Feyenoord, flitst op je telefoon het bericht binnen dat de Russische president Poetin ‘nucleaire afschrikkingsmiddelen op scherp laat zetten’ in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wat is profsport dan nog waard, als verstrooiing voor de wereld? Je wilt onder een deken kruipen tot het voorbij is, bidden, duimen, smeken om gezond verstand.

De oorlog, het leed, de dreiging van onomkeerbare escalatie en de beelden van gevechten uit de steden werpen me onophoudelijk terug naar bezoeken door de jaren heen aan Oekraïne. Voetbal is immers grenzeloos en trekt het avontuur aan. Kiev, Charkov, Donetsk. In juni 2012, op de dag van Nederland - Duitsland in Charkov tijdens het EK in Oekraïne en Polen, belde een Zwitserse journalist voor een interview. Wandelend door het centrum ging het gesprek over de vijandigheid tussen Nederland en Duitsland door de jaren heen, over hoe de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog doorwerkten in het voetbal, met langzame normalisatie van verhoudingen. Opeens welden tranen op. Het ging over mijn vader, afkomstig uit een straatarm gezin in Rotterdam. In de Hongerwinter wandelde hij in drie dagen naar de kop van Noord-Holland, om op een boerderij in De Weere te overleven. Eten, in ruil voor klusjes bij de boer.

Hij maakte vrienden voor het leven, ging na de oorlog telkens terug en ontmoette een jonge vrouw uit Schagen, tijdens een Noord-Hollandse kermis. Mijn latere moeder. Zonder de oorlog hadden ze elkaar nooit ontmoet, besefte ik daar in Charkov meer dan ooit. Maar dat soort romantiek telt niet, nu de wereld brandt.

In Charkov, veel eerder, in 1988 met Roda JC, tijdens een van mijn eerste reizen, was ik doodzenuwachtig. Dit was dus die enge Sovjet-Unie uit de Koude Oorlog, met eindelijk wat ontspanning dankzij president Gorbatsjov. Het was hopeloos ouderwets in dat norse Charkov, in onze ogen. Je bestelde in het hotel een telefoonlijn om je stukje te kunnen doorbellen. Als je de mevrouw op de gang lief aankeek, was je een uur eerder aan de beurt dan je buurman. Zij ging over de verbinding met thuis. Later, toen de Sovjet-Unie uit elkaar was gevallen, zag je de moderniteit ontluiken, ook in Oekraïne, ook in het voetbal. Schitterende, moderne stadions. Ambities. Open grenzen. Hunkering naar vrijheid, naar contact.

Ook in Rusland zelf. Ach, dat WK van 2018, het was fout dat het aan Rusland was toegewezen, omdat Poetin het gebruikte voor propaganda, maar wat waren de gewone Russen in de straat aardig en behulpzaam, of ze nu in Moskou woonden, Sint-Petersburg of Nizjni Novgorod. Zoals mensen in Kiev hongerig waren naar een nieuwe, andere wereld, in 2012, tijdens het EK. Zo trots als ze waren op hun toernooi, op hun verworven vrijheid.

Op de dag voor de finale was er een geweldig concert in het centrum van Kiev, met Queen en Elton John. Duizenden Oekraïners genoten in een betoverend decor. Ze dronken, dansten en zoenden op muziek uit het Westen, waarnaar ze in vrijheid mochten luisteren. Ze zongen mee met Elton John. Rocket Man. Sacrifice.