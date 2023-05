De crisis bij Ajax werd op Koningsdag perfect (en onbedoeld) verbeeld door een van de bekendste supporters van de club, Willem-Alexander. Uitgerekend in zonnig Rotterdam moest de koning een panna incasseren van de lokale freestyle-voetballer Soufiane Touzani.

Zeker op straat geldt het als een vernedering als de bal tussen de benen door wordt gespeeld. De vrouw van de Ajax-supporter nam intussen van een toeschouwer een Feyenoord-sjaal in ontvangst. Máxima deed de sjaal om, als teken van de nieuwe verhoudingen in het nationale voetbal. Ze zei nog maar eens dat ze Feyenoord-supporter is.

De hysterische voorspellingen die in sommige media waren gedaan nadat Willem-Alexander twee weken voor zijn bezoek aan Rotterdam officieel had verklaard dat hij voor Ajax is, kwamen niet uit. Er werd alleen een stuk papier omhoog gehouden met de milde tekst ‘Hee Alex, Feyenoord is de beste.’ De koning koos eieren voor zijn geld. De Nederlandse kampioen is ook mijn kampioen, zei hij, ‘absoluut’.

Ajax blijft dit seizoen niets bespaard. Voor buitenstaanders is dat een zegen. Paniek, ongeloof, opstand in eigen kring, beschuldigende vingers en opgewonden commentaren in de voetbaltalkshows: aan de crisis bij Ajax valt ook deze keer voor de rest van het land weer ontzettend veel plezier te beleven. Het dondert en het bliksemt in alle geledingen.

Bezien vanuit het oogpunt van vermaak is Ajax in slechte tijden een ware kampioen. Zo is het altijd geweest. De heftigste crisis die ik beroepsmatig zelf meemaakte was in 1999 en het jubileumjaar 2000 toen Ajax in de eredivisie op de zesde en vijfde plaats eindigde. Jan Wouters, een oud-speler met een hoop Ajax-dna, was als trainer aangesteld. Dat verklaarde niet alles, maar wel een hoop.

Ik herinner me vooral het ongeloof van de clubmensen en de achterban. Dit kon allemaal niet waar zijn. Net zoals nu het geval is had Ajax een periode van grote successen achter de rug. En net zoals nu dacht de volgerskaravaan dat Ajax een dusdanige voorsprong op de rest had genomen, sportief en financieel, dat de club járenlang niet meer in te halen viel.

Die zorgen zijn verdwenen. Dus daar zijn Keje Molenaar en Sjaak Swart weer, als twee mopperende Muppets op het balkon van de schouwburg die zeggen dat het roer om moet en dat Ajax Ajax niet meer is. Ze klaagden er onder meer over dat er te weinig leden met ‘Ajax-dna’ in de bestuursraad van de club zitten, een begrip dat de laatste tien jaar voortdurend opduikt en het woord ‘clubcultuur’ heeft vervangen.

Het is een ingewikkeld begrip waar je alle kanten mee op kunt. Enerzijds is het een verpakking van een mentaliteit en een speelwijze, plus een verwijzing naar het glorieuze verleden. Anderzijds is het een holle frase, naar gelieve toe te passen en geschikt om buitenstaanders te kleineren. Erik ten Hag deed er járen over om De Telegraaf ervan te overtuigen dat hij het Ajax-dna in zich draagt.

Algemeen directeur Edwin van der Sar en trainer John Heitinga barsten van het Ajax-dna, maar dat telt nu even niet. De uitstroom waar Ajax momenteel door wordt getroffen, van assistent- en jeugdtrainers, commissarissen en opleiders, heeft als voornaamste kenmerk dat het Ajax-dna domineert.

Zonder Ajax-dna tel je niet mee. De nieuwe technisch directeur, Sven Mislintat, zei na zijn indiensttreding dat hij gaat proberen het Ajax-dna te begrijpen. Het klonk als een zware opgave. Mislintat is een Duitser, dat maakt het misschien nog wel moeilijker.

Zondag speelt Ajax de bekerfinale tegen PSV, in Rotterdam. Nu al is de ‘gewezen topclub’ volgens De Telegraaf ‘geïmplodeerd’ en zijn er ‘rokende puinhopen’. Nóg een nederlaag en Ajax vergaat volledig, net zoals rond de eeuwwisseling. Voor ramptoeristen zonder Ajax-dna zijn het gouden tijden, tot de volgende opleving van de club.