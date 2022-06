Beweeglijk Oranje overrompelt roestig België

Memphis Depay neemt de bal aan na een pass van Virgil van Dijk, doorgekopt door Daley Blind, en haalt uit voor de 0-4. Beeld BELGA

Het Nederlands elftal voetbalde enthousiast, vol beweging, samen en modern, zoals voetbal tegenwoordig kan zijn. Met gesloten defensie en snelle aanvallers. Soms met druk naar voren, andere keren juist helemaal niet. Afwisseling in posities, in tempi.

De snelheid, de kracht en het dribbelvermogen van Steven Bergwijn; dát is het Oranje van bondscoach Louis van Gaal. Of anders de creatie van de 0-3, nadat de ene vleugelverdediger, Daley Blind, de andere, Denzel Dumfries, liet scoren. Voetbal is Frenkie de Jong in het centrum laten optreden, als beste voetballer van het land, als artiest. Dat is tevens een les voor Barcelona, dat hem misbruikt op allerlei posities.

Strenge meester eist volledige toewijding

‘Ze krijgen voetballes’, zong het vak van Oranje na de 0-4 van Memphis Depay. Oppermachtig was Oranje meestal. Backs trekken mee naar voren, centrale verdedigers dekken door. Jurriën Timber heeft alles dat de moderne verdediger nodig heeft; techniek, inzicht, hardheid, snelheid. Steven Berghuis passt. Kneiterhard, dwars door het hart van de defensie van de tegenstander, zoals bij de 0-2 vrijdag, zo’n doelpunt uit de ideale tegenaanval, op het hoogste tempo uitgevoerd. Pass Berghuis, sprint Memphis Depay, voor zijn 40ste doelpunt in Oranje, waarmee hij met Patrick Kluivert gedeeld derde staat, achter Van Persie nog en Huntelaar. En later liet hij dus nummer 41 aantekenen.

Het Nederlands elftal opende de Nations League dus met liefst 1-4, in de klassieke Derby der Lage Landen tegen België; de eerste zege op België in 25 jaar. Nederland was een vrolijk ogend elftal, dribbelde en pingelde, viel aan en deed zijn uiterste best voor de ogen van Van Gaal, de strenge meester die volledige toewijding eist. België had niet zoveel zin, of kan niet beter, zeurde bij de scheidsrechter en wilde voor eigen publiek geen pijn lijden.

Driehoekje van aanvalsgenot

Wat het zegt, met het oog op het WK van Qatar? Vrijwel niets. Of nou ja, een beetje. Het is bijna vakantie. De ene voetballer heeft meer zin dan de ander, maar de speelwijze die bondscoach Louis van Gaal wil inslijpen kan succesvol zijn. Met de wedstrijd lieten de spelers zien dat ze achter het speelplan staan. Alleen dat al was pure winst. Natuurlijk, de dragende spelers willen Georginio Wijnaldum terug in de selectie, maar dat wil niet zeggen dat ze tegen de tactiek zijn.

Vleugelverdedigers rukken telkens op en geven gevaarlijke voorzetten. In het centrum zijn velen in beweging. Frenkie de Jong, vaak de vrije man, draaiend en dribbelend, de Oranje Vrijstaat van het Nederlands elftal. Memphis Depay en Steven Bergwijn, snel, wendbaar, veel te beweeglijk in elk geval voor de statische, roestige, op leeftijd geraakte verdedigers van België. Davy Klaassen en Steven Berghuis, telkens van positie wisselend, van controleur tot aanvaller. Al zou het best interessant zijn om de door Van Gaal gepasseerde Wijnaldum in dat driehoekje van aanvalsgenot te aanschouwen, in de 3-4-3 van Louis.

Voorbereiding is tombola

Maar goed. Alles is onlogisch in deze voetbaltijden. Normaliter bruist juni van een echt toernooi dat aanstaande is. Nu is de Nations League het alternatief, oefenvoetbal met een sausje van belang, na afronding van de competitie. Straks is het kort vakantie, dan volgt de hervatting van de competities en een WK in het midden van het seizoen, in Qatar. In feite is de voorbereiding een tombola. Wie weet wie straks fit is, als het in november echt zover is.

De coaches zijn gedwongen van hun vastigheden af te wijken. Ze wijken af van principes, zelfs een rechtlijnig man als Louis van Gaal. Steven Bergwijn speelde weinig bij Spurs afgelopen seizoen, maar bij Oranje is hij bijna telkens de beste onder Van Gaal. Beslissend in de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, vaak scorend, vijf keer in de laatste vier duels. Ook vrijdag weer, toen hij de bal goed legde, ruim twintig meter van het doel, en heerlijk uithaalde voor 0-1. Het was de beloning voor het overwicht van Nederland, op een korte fase van de Belgen na, waarin Castagne de lat raakte.

Het liep best aardig, met Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké als de drie centrale verdedigers. Memphis Depay was tot de rust niet erg op dreef, maar zelfs dan is hij gevaarlijk. Hij eiste kort voor rust een strafschop op, vanwege hands van Castagne, maar scheidsrechter Sanchez keek naar het scherm en trok zijn beslissing in. Het was uitstel van de afgang voor de Belgen, die af en toe een schietkans kregen, waarbij doelman Jasper Cillessen zich onderscheidde. Alleen Batshuayi scoorde, in de slotminuut; het is best royaal. Woensdag is het volgende duel voor Oranje, in Cardiff tegen Wales.