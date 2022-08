Bevrijdende zege voor Manchester United en Ten Hag: zonder Ronaldo, met uitblinkende Malacia

Uitblinker Tyrell Malacia van Manchester United is Mohamed Salah te snel af. United won met 2-1 van Liverpool. Beeld REUTERS

Voor de wedstrijd tegen de aartsrivaal ging er een kleine schok door Old Trafford. Erik ten Hag had besloten om zowel superster Ronaldo als aanvoerder Harry Maguire op de bank te posteren, waar ze gezelschap hadden van de routiniers Luke Shaw en Fred. De Tukker wilde met ‘zijn’ team tegen Liverpool beginnen, dus met al zijn aankopen: Lisandro Martínez, Christian Eriksen en Tyrell Malacia. Voor laatstgenoemde was het de eerste keer dat hij in de basis startte. En hoe!

Het was de dood of de gladiolen na de nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0). Vers in de herinnering zat nog het pak slaag van 5-0 dat Liverpool afgelopen seizoen op deze plek had uitgedeeld aan United. Maar Ten Hag had geoordeeld dat er een schok nodig was. Een boude beslissing, en dat op een avond waarop de fans buiten het stadion wederom protesteerden tegen de gehate eigenaren, de Glazers. ‘Ze houden onze club gegijzeld,’ zo sprak de 44-jarige fan Gavin Hart, een kok, namens velen.

Maar binnen was de sfeer als vanouds, een sfeer van hoop, tegen beter weten in. Voor de wedstrijd werd de van Real Madrid overgekomen Casimero aan het thuispubliek gepresenteerd. Wegens visaproblemen kon de 30-jarige Braziliaan, geïntroduceerd als ‘een van de groten van het moderne voetbal’, nog niet spelen. Bijzonder hartelijk was de ontmoeting tussen de managers, Erik ten Hag en Jürgen Klopp. Dat is wel eens anders geweest in de dagen van Sir Alex Ferguson en Rafael Benítez.

Gejaagd en getackeld

Vanaf het begin speelde er een ander Manchester United dan de ploeg die negen dagen geleden op erbarmelijke wijze had verloren in West-Londen. Er werd gejaagd, er werd getackeld en er werd eerder diepte gezocht. Martínez pakte Mo Salah in de openingsfase hard aan. Virgil van Dijk moest al snel ingrijpen toen de herboren Marcus Rashford alleen op de keeper dreigde af te gaan. In de tiende minuut raakte spits Anthony Elanga, vrij voor Alisson Becker, de paal.

De 1-0 hing in de lucht en kwam zeven minuten later, toen Malacia een aanval opzette en Jadon Sancho in staat stelde om te scoren. James Milner was woedend op Van Dijk, die slordig verdedigde. Langs de lijn keek Klopp hoofdschuddend toe. Dit was niet het Liverpool dat hij gewend was. Zo slordig, zo lethargisch. In de voorbereiding had het met 4-0 verloren van Manchester United, de eerste wedstrijd van Ten Hag, maar dat was met een veredeld B-team.

Liverpool was na gelijke spelen tegen Fulham (2-2) en Crystal Palace (1-1) als nummer vijftien aan het duel begonnen. Grote aankoop Darwin Nunez zat op de tribune wegens de kopstoot die hij bij zijn thuisdebuut had uitgedeeld. De beste kans voor de gasten was een kluchtig moment, kort voor rust. Milner kopte uit een corner richting het doel. In een poging uit te verdedigen schoot aanvoerder Bruno Fernandes tegen de paal. Daarna kwam de bal tegen de schouder van Martínez die op de doellijn opgesteld stond.

Niets lukte bij Liverpool

Na de rust ging Liverpool, dat Sepp van den Berg op de bank had zitten, door waar het gebleven was, maar niets lukte, ook niet de volley van Salah op de rand van de zestien die in de tribunes belandde. Het grote gevaar kwam van de snelle aanvallers van United, die dol zijn op ruimte. In de 53ste minuut speelde de voor Elanga ingevallen Anthony Martial een tegenvallende Van Dijk eenvoudig uit. De Fransman gaf de bal mee aan Rashford die het publiek in vervoering bracht door de 2-0 te maken.

Liverpool gaf niet op, maar stuitte op de taaiheid en strijdlust van Martínez, van Malacia en Raphael Varane. Zeven minuten voor het einde wisten de gasten eindelijk een gaatje te vinden, toen United een cornerbal niet weg kreeg. Salah kopte de 2-1 binnen. Zou het dan toch? Ten Hag reageerde door Ronaldo en Donny van de Beek in te brengen. De Portugese grootheid werd met een mengeling van gejuich en boegeroep verwelkomd. Het zou wel eens zijn laatste optreden in The Theatre of Dreams kunnen zijn geweest. Ten Hag en zijn spelers hebben bewezen, met teamgeest, zonder hem te kunnen.