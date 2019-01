Bevlieging Idrissi velt Heerenveen: AZ wint met 0-2

Oussama Idrissi is zo’n voetballer voor wie elke dribbel een ongewis avontuur is. Soms lijkt de aanvaller van AZ een doolhof te betreden als hij zijn acties te ver doorvoert. Zondag volgde de 22-jarige vleugelspeler zijn intuïtie, toen hij Heerenveen-keeper Werner Hahn bij een corner te ver voor zijn doel zag staan. Met een schitterende voetbeweging zwiepte Idrissi de bal vanaf de cornervlag achter de verblufte doelman. Het duel was meteen beslist: 2-0 AZ.

Je ziet het vaker dat een speler rechtstreeks vanuit een hoekschop scoort. ‘Maar dan zeilt de bal er toevallig in’, zegt Idrissi. Nu had hij in een flits alle opties overwogen. ‘Ik wilde aanvankelijk een korte corner nemen, tot ik zag dat Hahn ver voor zijn doel stond. Toen besloot ik het in één keer te doen. Het was mooi dat ik de bal over de doelman heen kon krullen en dat ik scoorde. Anders vraagt iedereen zich af waarom ik voor deze oplossing koos.’

Gekke dingen

Tijdens de training doet Idrissi ‘voor de grap’ wel eens gekke dingen met de bal. Probeert hij ook in één keer te scoren uit een corner. ‘Dan is het ook niet erg als het mislukt. Nu probeerde ik ook iets moois te bedenken in de wetenschap dat het klunzig zou overkomen als ik miste. Nu die bal erin vloog, mag je het bijna een geniaal doelpunt noemen omdat het zo onverwacht was.’

Die ‘inswinger’ past bij zijn grillige spel, aldus Idrissi. Met de bal aan zijn linkervoet probeert hij elke verdediger te betoveren. ‘Ik wil altijd dreiging in mijn spel leggen. Soms is het effectief, het kan ook misgaan. Nu rende ik bij die corner snel naar de bal, omdat ik de verdedigers van Heerenveen zag terugsjokken naar het strafschopgebied. Het was een bijzonder moment, mijn medespelers moesten erom lachen.’

In zijn schoonheid was de treffer van Idrissi ook een aanklacht tegen de wanorde bij Heerenveen. Keeper Hahn was nog bezig om de cornerdefensie te organiseren, maar hij leek een roepende in de woestijn. ‘Bij de corner daarvoor waren we zoekende, daarom wilde ik de verdediging nu beter neerzetten. Toen zag ik plotseling die bal over me heen vliegen. Ik stond aan de grond genageld.’

Hij vloekte binnensmonds. Het is de nachtmerrie van elke keeper, ongewild stond Hahn voor schut. Hij nam de schuld op zich. ‘Natuurlijk is het stom, een moment van onoplettendheid. Ik sprak met mijn verdedigers, maar dat deed ik te ver voor mijn doel. Als ik twee stappen naar achteren zet, doet Idrissi het niet zo.

‘Normaal gesproken worden de palen gedekt bij een corner, ik weet niet waarom onze verdedigers er nog niet stonden. We hebben wel duizend corners tegen gekregen, dit gebeurt anders nooit. Natuurlijk kijken mensen dan eerst naar de doelman. Het hoort bij het keepersvak, dan had ik maar rechtsback moeten worden.’

Frustrerende middag

Het was toch al een frustrerende middag voor Hahn, want de eerste treffer voor AZ was al even knullig. Sherel Floranus was toch al een dissonant in de kwetsbare defensie van Heerenveen en hij raakte ook nog eens in paniek na een voorzet van AZ-middenvelder Fredrik Midtsjo. Floranus had alle tijd om de bal weg te roeien, maar gleed hem achter zijn eigen doelman: 0-1.

Een week na de spectaculaire 4-4 bij Ajax is Heerenveen terug bij af. Het verloren bekerduel met Ajax bleek donderdag het laatste optreden te zijn geweest voor Arber Zeneli, die een dag later naar de Franse Ligue 1 verhuisde. Heerenveen had de naar schatting 3,5 miljoen euro hard nodig om de gaten in de begroting te dichten. Verdediger Dave Bulthuis maakte een transfer naar Zuid-Korea.

‘Het is het lot van Heerenveen dat we een goede speler als Zeneli kwijtraken tijdens de winterstop’, zegt doelman Hahn. ‘De club kreeg een goed bod en het past ook in het beleid om het niet te weigeren. We zijn geen Ajax dat het zich in de titelrace kan permitteren om iedereen binnenboord te houden.’

Heerenveen beleeft een bestuurlijke soap na het gedwongen vertrek van directeur Luuc Eisenga, nu Cees Roozemond tijdelijk zowel voorzitter als directeur is. Bovendien staat de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink na de nederlaag tegen AZ nog maar drie punten boven de degradatiezone.

Of Hahn zich zorgen maakt? Na een korte denkpauze: ‘Zorgen is een groot woord. We zijn te goed voor degradatievoetbal, al laten we dat op de verkeerde momenten zien. Vorige week was het hosannah na het gelijkspel bij Ajax, nu eindigen we de week in mineur. Tot voor kort keken we met een schuin naar boven, maar we zullen snel punten moeten halen om niet in de problemen te komen.’

AZ is opnieuw de nummer vier van de eredivisie en heeft met Willem II als tegenstander in de halve finales van de KNVB-beker nog een hoofdprijs in het vizier. Oussama Idrissi zal ongetwijfeld een nieuwe truc verzinnen. ‘Maar zo’n bizar doelpunt als tegen Heerenveen maak ik nooit meer.’