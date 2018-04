Betere auto, weer pech: Max Verstappen heeft zijn oude spoken nog niet verjaagd

Hamilton, die startte als negende en ondanks de botsing met Verstappen nog knap als derde finishte achter zijn teamgenoot Valtteri Bottas en racewinnaar Sebastian Vettel (Ferrari), had na de race een andere mening. 'Such a dickhead', zei de Brit hoofdschuddend over Verstappen in de wachtruimte voor de podiumceremonie toen hij beelden van het incident zag op een scherm.



Voor het eerst sinds 2010 haalden beide auto's van Red Bull de finish niet. Verstappens achterstand op WK-leider Vettel, die ook al de race in Australië won, is door zijn uitvalbeurt in Bahrein opgelopen naar 42 punten. De GP van China volgende week zondag is voor Verstappen cruciaal als hij dit seizoen nog een rol van betekenis wil spelen op de WK-ranglijst.



Voor beterschap zal hij in de tussentijd in de spiegel moeten kijken als het gaat om zijn teleurstellende resultaten in de eerste twee races van het seizoen. Gezien de historie zou de Chinese Grand Prix voor hem het ideale keerpunt kunnen zijn in een vooralsnog rommelig seizoen. Vorig jaar vertrok Verstappen in Shanghai in de regen vanaf de zestiende plaats. Hij finishte als derde.