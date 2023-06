Beter Kroatië wint van Oranje (4-2), weer gaat een prijs aan Nederland voorbij

Bruno Petkovic (l) kijkt naar de ruimte, Frenkie de Jong is te laat. Het schot dat volgt is de 3-2 voor Kroatië. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De wedstrijd leek verloren, Noa Lang viel in en had een briefje bij zich, zoals het assistenten van Ronald Koeman betaamt. Hij gaf het aan regisseur Frenkie de Jong en warempel: in het slot van het slotoffensief, na een scrimmage, schoot Lang de bal onberispelijk in, na 96 minuten, alsof dat de laatste zin op het briefje was. Verlenging, terwijl Oranje minder was geweest. In de extra tijd ging het alsnog mis, door een schot van Bruno Petkovic, die makkelijk wegdraaide van De Jong en buiten het bereik van doelman Justin Bijlow inschoot. Aanvoerder Luka Modric maakte nog 2-4, uit een strafschop, na een onbesuisde sliding van Tyrell Malacia.

Nederland - Kroatië was de strijd tussen een elftal in opbouw en de geslepen ploeg vol klasse, het elftal dat de wereld al jaren verbaast en verwent met ingenieus, gepassioneerd voetbal, met het vliegensvlugge voetenwerk van Luka Modric als middelpunt. Hij is de diamant waaraan het slijpwerk nooit voltooid is, de man aan wie iedereen de bal kwijt kan, in welke omstandigheid ook. Modric overvleugelde zijn tegenstander Frenkie de Jong, zoals Kroatië op korte fasen na beter was dan Nederland. Op en ook om het veld, want het leek alsof Kroatië thuis speelde in de Kuip, met al die duizenden in dat heerlijke rood en wit geblokte tenue. Het oranje leek op het decor geschilderd.

Oranje keek er soms naar en gaf af en toe aardig weerwerk. De 1-0 van Donyell Malen, voor rust, was het meest geslaagde voorbeeld van wat snel combinatievoetbal vermag, waarvan Oranje te weinig geslaagde voorbeelden liet zien. Tik-tak-tik-tak-tik, doelpunt. Oftewel: van Cody Gakpo naar Xavi Simons, vervolgens naar Nathan Aké, nog steeds op de linkervleugel, dan naar het centrum op Mats Wieffer, die al zijn kenmerken in drie balcontacten verpakte: perfecte aanname, draaien naar de goede kant, even nog een tikje om iets meer tijd en ruimte te scheppen voor hemzelf en Malen, die de bal diagonaal inschoot.

Modric als dirigent

Kroatië, tweede en derde op de laatste WK’s, voetbalde beter, met de 37-jarige Modric als dirigent van het veelzijdige orkest, dat alle tempo’s beheerst. Modric is slim, geniaal af en toe. Gehaaid ook, zoals bijna tien minuten na rust, toen hij gemakkelijk ging liggen bij een domme actie van Gakpo, die de bal in het eigen strafschopgebied verkeerd aannam en Modric even bij de schouder pakte. Andrej Kramaric benutte de penalty door gewoon door het midden te schieten, waar Justin Bijlow naar rechts viel. Kroatië was zeker in de fase daarna de veruit betere ploeg, met de 1-2 tot tot gevolg, van Mario Pasalic, die tussen Teun Koopmeiners en Virgil van Dijk de ruimte kreeg om een voorzet vanaf links in te schieten.

Nederland voetbalde niet slecht, maar ook niet bijzonder. Weinig kansen. Goals gemakkelijk weggegeven. Oranje is een ploeg met perspectief, een samenballing van ervaring op het hoogste niveau en jonge, energieke aanwas, gesymboliseerd door Xavi Simons, die vraagt om bijna elke bal. Cody Gakpo was, bij absentie van de geblesseerde Memphis Depay, de centrale spits, totdat hij achter invaller Wout Weghorst ging voetballen.

Onverstoorbaar en met lef

Op het middenveld was Teun Koopmeiners de meest aanvallende pion, centraal, op de plek waar hij bij zijn club Atalanta ook vaak acteert. Hij viel niet echt op, ondanks zijn werklust en de voorzet bij 2-2. Mats Wieffer en Frenkie de Jong waren iets defensiever ingesteld, bij de opbouw. Wieffer, met Lutsharel Geertruida en doelman Justin Bijlow het smaldeel van Feyenoord, voetbalt alsof hij al jaren in de top speelt. Hij doet lang niet alles goed, maar blijft gewoon zijn ding doen. Onverstoorbaar en met lef.

Het was in elk geval een ander Oranje dan in maart, bij de eerste kwalificatieduels voor het EK, wat toen ook wel logisch was, gezien alle zieken en geblesseerden, waardoor het duel met Frankrijk een farce was: 4-0. Maar lang niet alles is al voldoende bij Oranje: het opjagen van de tegenstander heeft alleen zin als iedereen meedoet.

Enfin, Kroatië won verdiend. Zondag is de grote finale in Rotterdam zonder Oranje, dat zal voetballen in Enschede tegen de verliezer van Spanje - Italië, in een wedstrijd waarop niemand zit te wachten. Voetballen om de derde plaats van de Nations League, een toernooi dat oefenvoetbal moest doen vergeten. Weer gaat een prijs aan Nederland voorbij.