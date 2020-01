Bestuurlijk heeft Feyenoord veel weg van House of Cards aan de Maas

Hoofdtrainer Dick Advocaat, interim-technisch directeur Sjaak Troost, assistent-coach Cor Pot en Troosts opvolger Frank Arnesen tijdens de nieuwsjaarsreceptie van Feyenoord. Beeld ANP Sport

Aan de voorzijde van de Kuip hangen sinds kort spandoeken die verwijzen naar een machtsstrijd die bij Feyenoord al maanden in de bestuurskamers woedt. Verschillende groepen zijn met elkaar in gevecht over de toekomst van de Rotterdamse club, die een roemrijk verleden paart aan een onzekere toekomst.

De strijd doet denken aan de revolutie die Johan Cruijff in 2010 ontketende bij Ajax, toen de ene na de andere beleidsbepaler sneuvelde en media heimelijk van informatie werden voorzien om tegenstanders op de knieën te krijgen. Maar er zijn belangrijke verschillen. Bij Feyenoord heeft geen van de partijen een clubicoon als boegbeeld, geen van de partijen heeft een duidelijk plan voor de toekomstige positie van de club op het nationale en internationale podium, en geen van de partijen heeft een uitgesproken voetbalvisie.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord, afgelopen dinsdag in de Kuip, was de onderlinge verdeeldheid goed zichtbaar. Kopstukken stonden veelal op verschillende plekken te luisteren naar het relaas van Mark Koevermans, de derde algemeen directeur in ruim twee jaar tijd. Na afloop spraken ze nauwelijks met elkaar.

De machtsstrijd doet clubicoon Willem van Hanegem, een van de weinige onafhankelijke denkers, pijn. Het irriteert hem misschien nog wel meer. ‘Als mensen hier al vijf euro hebben gegeven, dan denken ze dat ze de baas van Feyenoord zijn.’ Hij roept op tot eenheid en openheid.

Feyenoord, slechts eenmaal kampioen in de laatste twintig jaar, kan de conflictsfeer slecht gebruiken. Het kende een sportief en commercieel matig 2019. Twee directeuren stapten uit het strijdgewoel. De pas aangestelde trainer Jaap Stam vertrok rap na tegenvallende resultaten. Het ontslag van drie assistent-trainers werd voortijdig gelekt.

En dat was nog het topje van de ijsberg. Ingewijden spreken van een soort House of Cards aan de Maas. Koevermans, doorgeschoven na elf jaar commercieel directeur te zijn geweest, stelde dinsdag dat Feyenoord weer ‘dezelfde weg moest bewandelen’, dat iedereen ‘in dezelfde bus moet plaatsnemen met een chauffeur en een aantal copiloten’, en dat alle inzittenden ‘op hun eigen stoel moeten blijven zitten’.

De ‘Vrienden van Feyenoord’

‘Ik heb soms het idee dat hier wel 600 bazen staan’, zei hij glimlachend richting de zaal. Er werd gelachen en geknikt.

Achterin hoorden hoofdcoach Dick Advocaat, interim-technisch directeur Sjaak Troost, assistent-coach Cor Pot en Troosts opvolger Frank Arnesen het naast elkaar tamelijk onbewogen aan, soms maakten ze een grap of keken nadrukkelijk op hun horloge. Na afloop waren ze direct verdwenen. Het oogde als een non-verbale steunbetuiging voor Troost.

Momenteel draait veel om clubman Troost, die in de zomer onder grote tijdsdruk, met weinig geld en zonder specifieke vakkennis een topclubwaardige selectie moest samenstellen, omdat niemand anders daar trek in had. Hij wil terugkeren in zijn oude rol als lid van de raad van commissarissen, een machtig orgaan binnen de club. Maar het is de vraag of hij welkom is.

Het lot van Troost ligt in handen van de ‘Vrienden van Feyenoord’, een groep investeerders die de club in 2010 met een kapitaalinjectie (dertig miljoen) redde. Mede door die ingreep staat Feyenoord er tien jaar later financieel een stuk beter voor. In ruil daarvoor verwierf de groep onder meer 49 procent van de aandelen en twee van de vijf zetels in de raad voor commissarissen.

Troost werd in januari 2018 namens de Vrienden in die raad geplaatst, maar enkele van hen willen nu van hem af. Zij weten directeur Koevermans aan hun zijde. Troost zou, samen met president-commissaris Toon van Bodegom, teveel zijn eigen koers varen.

Van Bodegem en Troost hebben de steun van de belangrijkste trainers, onder wie Advocaat, en een fanatieke supportersgroepering. Zij vinden juist dat de Vrienden zich veel minder met het beleid moeten bemoeien, omdat de club anders onbestuurbaar wordt.

De patstelling is lastig te doorbreken, omdat in alle bepalende organen verdeeldheid heerst. In theorie zou Feyenoord de aandelen van de Vrienden kunnen terugkopen als er deze zomer spelers voor flinke bedragen worden verkocht. Maar daar kleven nog wat haken en ogen aan en sommigen van de circa 25 Vrienden zouden hun invloed op hun lievelingsclub liever niet zien verdampen.

Een einde van de twisten lijkt niet in zicht, tot groeiende ergernis van de aanhang. Die lijkt murw gebeukt door de onophoudelijke stoelendans in de top. Ondertussen zijn er zorgen of Feyenoord sportief nog wat kan uitrichten in 2020. Hoewel de club onder Advocaat na een dramatische start is opgeklommen tot de vijfde plaats is bestuurlijke onrust doorgaans zelden de voorbode van topprestaties.