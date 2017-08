Bestuur van Supportersclub Oranje onder vuur: jarenlange 'zelfverrijking' ten koste van fans

Veel declaraties hebben volgens hem te maken met 'relatiemarketing'

Maar was het wel onbezoldigd? De advocaat van het bestuur erkent dat een 'licentie-fee' naar de oprichters gaat, zoals in 1995 afgesproken. Een lucratieve 3 procent van de jaaromzet (die zou groeien tot 1 à 1,5 miljoen euro per jaar) is hun deel. Volgens FTM stroomde zo alleen al tussen 2011 en 2015 ruim 320 duizend euro richting Pouws en Poldermans gezamenlijke vennootschap Throjanus BV.



Dat Pouw bovenop dit bedrag per jaar ook nog eens ruim 140 duizend euro per jaar zou opstrijken als managementvergoeding, zoals FTM berekende, klopt volgens zijn advocaat niet. 'Wat wel gebeurt is dat de vennootschap van Pouw het werk factureert dat anders op het kantoor zou moeten worden uitgevoerd.' De vraag waarom bijvoorbeeld een peperduur feest van Pouws adviesbedrijfje Pavo tijdens SAIL Amsterdam in 2015 werd betaald door de Supportersclub blijft onbeantwoord. Veel declaraties hebben volgens hem te maken met 'relatiemarketing, onmisbaar voor het werk van de Supportersvereniging.'