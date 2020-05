Beste polsstokhoogspringers online tegen elkaar in actie tijdens ‘tuinwedstrijd’

De Franse hoogspringer Renaud Lavillenie springt in zijn tuin tijdens een zogenaamde ‘tuinwedstrijd’. Beeld REUTERS

De aanloopbaan in de tuin bij wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Armand Duplantis wordt bijna overwoekerd door planten. Die bij de wereldkampioen Sam Kendricks ligt naast een weilandje waar een paard rustig aan het grazen is. En de Fransman Renaud Lavillenie moet uitkijken dat hij niet op zijn dochtertje landt die in de tuin aan het spelen is als hij over de lat springt.

Het is improviseren bij de eerste wedstrijd op afstand tussen drie van de beste polsstokhoogspringers ter wereld. Voormalig wereldrecordhouder Lavillenie kwam met het idee om twee concurrenten uit te dagen voor een zogenaamde ‘tuinwedstrijd’. De internationale atletiekfederatie vond het een briljant plan en zorgde voor een presentator om verslag te doen. Met drie verbindingen was de eerste geïmproviseerde onlinewedstrijd polsstokhoogspringen – met echte en geen virtuele sport – zondagmiddag een feit.

Zo vaak mogelijk

Duplantis, Lavillenie en Kendricks moeten in dit format niet zo hoog mogelijk springen, zoals tijdens normale wedstrijden, maar zo vaak mogelijk over de lat komen. Ze krijgen twee keer vijftien minuten de tijd.

Duplantis gaat rap van start. ‘Mondo’, zoals zijn bijnaam luidt, pakte dit jaar het wereldrecord af van zijn grote voorbeeld Lavillenie. De pas 20-jarige Zweed, die in Amerika opgroeide, sprong in februari over 6.17 meter en scherpte zijn eigen record een week later aan tot 6.18.

Daarna werd hij door de coronacrisis veroordeeld tot de stellage in zijn achtertuin in het Amerikaanse Louisiana, waar hij op driejarige leeftijd zijn eerste sprongen maakte. Zijn opa was ook polsstokhoogspringer, net als zijn vader.

Duplantis laat via een schermpje zien dat hij niet alleen hoog, maar ook vaak kan springen. In een half uur springt hij 36 keer over 5 meter. Lavillenie, de olympisch kampioen van Londen, springt vanuit zijn tuin in Frankrijk ook precies 36 keer over de lat. Wereldkampioen Kendricks komt er 26 keer overheen.

Maar wie er nou gewonnen heeft? De presentator weet het eigenlijk niet. De score wordt op elk scherm op een andere manier weergegeven. De vader van Duplantis plakt onleesbare A4-tjes met een telling op een bord. Lavillenie houdt de score bij door zelf plaatjes op een scorebordje om te draaien. Kendricks krijgt hulp van iemand die een whiteboard bijhoudt.

Versteld

Hoe dan ook, de Nederlandse polsstokhoogspringer Menno Vloon staat versteld van de prestaties van de mannen. Vloon heeft een polsstokhoogspringmat neergelegd in de tuin van zijn trainer Christian Tamminga in Pijnacker. Daar trainde hij in de tijd dat de atletiekbanen gesloten waren. ‘36 keer in een half uur is echt heel veel. Ik had verwacht dat ze er misschien 20 konden doen', aldus Vloon.

Zelf heeft Vloon nog nooit geprobeerd om zo vaak mogelijk over een bepaalde afstand te springen. Hij had graag mee willen doen. ‘Ik doe er in één training misschien ook wel een stuk of 30 pogingen, maar dan neem ik veel meer tijd tussen de sprongen. Ik ben wel benieuwd wat ik zou halen.’

Veel meer dan polsstokhoogspringen in de tuin, of op voorzichtig geopende atletiekbanen, zit er niet op voor Vloon en zijn internationale concurrenten. Het is afwachten tot het wedstrijdseizoen weer opgestart wordt.