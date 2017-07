Beste 50 meter vrije slag uit haar loopbaan: Kromowidjojo zelden zo gelukkig met zilver

'Geen moment' had Kromowidjojo er na Rio over gedacht om te stoppen

'Geen moment' had Kromowidjojo er na Rio over gedacht om te stoppen. Ze bevestigde dat zondag nog eens, desgevraagd. Ze wilde zeker tegenover zichzelf bewijzen de wereldtopzwemster te zijn die zij op haar eenzame hoogtepunt, 2012, in volle glans was geweest. In Boedapest was de eigen conclusie: 'Het lichaam is goed. De geest is goed.'



Bij dat hervinden van die balans was er een belangrijke rol weggelegd voor de factor plezier. Zin hebben in zwemmen, in plaats van met een strak gezicht tegels tellen op de bodem van het bad. Het zwemmen van races in het fraaie bad aan de boorden van de Donau, met stomende tribunes, had haar ook in een geweldige stemming gebracht. De hemel kon niet blauwer zijn dan in de Hongaarse hoofdstad.