Besmettingen in ‘hockeyhuizen’ plagen de Hoofdklasse

Beeld BSR Agency

Voor de derde keer in tien minuten schalt de stem van de speaker over het terrein bij hockeyclub Hurley. ‘Dames en heren, ik wil u nu verzoeken om naar buiten te gaan en afstand te houden, anders gaat het clubhuis dicht’, zegt hij op dwingende toon. De kantine bij de Amsterdamse hockeyclub is ingericht als afhaalpunt, maar onvoorspelbare regenbuien en een temperatuur rond de tien graden,maken de verleiding van een warme binnenruimte moeilijk te weerstaan.

Dat men bij Hurley streng is op de coronaregels heeft een duidelijke reden. De hockey Hoofdklasse is amper vier weken onderweg en al drie wedstrijden werden uitgesteld: twee in de mannencompetitie en één bij de vrouwen. Hurleys tegenstander op deze vrijdagavond, HGC uit Wassenaar, is een van de teams die te maken kregen met een besmetting in de ploeg. Twee weken geleden testte de Argentijnse aanvaller Maico Casella positief op het virus, drie dagen voor de uitwedstrijd tegen Den Bosch.

Nu is een besmetting binnen een team vervelend, maar nog geen reden om een wedstrijd uit te stellen. Dat verandert wanneer de besmette speler in een studentenhuis samenwoont met zes teamgenoten. Veel spelers uit de Hoofdklasse wonen in hockeyhuizen. Meestal met teamgenoten, soms ook met jongens van andere ploegen. De gezamenlijke huizen hoorden voor coronatesten en verplichte quarantaines tot de charmes van de hockeysport, inmiddels staat de competitie erdoor onder druk.

HGC-middenvelder Steijn van Heijningen is een van de spelers die samenwoont met Argentijns international Casella. Iedereen in het Wassenaarse huis heeft een eigen kamer, maar de keuken en woonkamer delen de zeven teamgenoten van HGC met elkaar. ‘Maico heeft zichzelf meteen afgezonderd van de rest toen hij klachten kreeg’, vertelt Van Heijningen. ‘Toch zijn we allemaal in quarantaine gegaan om te voorkomen dat meer jongens in het team besmet zouden raken.’

Door de besmetting en bijbehorende quarantaines was HGC-coach Paul van Ass plotseling bijna de helft van zijn selectie kwijt en de wedstrijd tegen Den Bosch werd door de KNHB uitgesteld. ‘Als een team meer dan zes spelers mist door coronabesmettingen of quarantaineplicht, vinden wij het redelijk om de wedstrijd van dat team uit te stellen’, vertelt KNHB-directeur Erik Gerritsen aan de telefoon. ‘Het is belangrijk dat de competitie voortgaat en wordt uitgespeeld, maar we willen ook eerlijke wedstrijden.’

Voor aanvang van de competitie onderzocht Gerritsen of het mogelijk was om de spelers voor elke speelronde te laten testen. Dat bleek niet het geval. Het zou de bond voor de mannen- en vrouwencompetitie in totaal ruim een half miljoen euro kosten en dat kon de KNHB zich financieel niet veroorloven. ‘We hebben bij het ministerie van VWS en NOCNSF geprobeerd om samen met korfbal en volleybal een regeling te treffen, maar dat is niet gelukt.’

HGC-coach Van Ass vreest een hobbelig speelschema en moet nog maar zien of de competitie het einde haalt. Op vrijdagavond mist hij verdediger Thijmen Piket, die ook besmet is met het virus. ‘We zijn voorzichtig, maar je houdt het bijna niet tegen. Ik ben blij dat mijn spelers milde klachten hebben, want je moet er niet aan denken dat ze blijvende schade overhouden na hun infectie.’

Maico Casella is inmiddels weer hersteld en speelt mee in 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Hurley. In het huis in Wassenaar zijn extra afspraken gemaakt om nieuwe besmettingen te voorkomen. ‘We koken niet meer samen, wachten een halfuur op elkaar met douchen en overal in huis staat desinfecterende handgel’, zegt Steijn van Heijningen. Ondertussen neemt zijn coach Van Ass buiten de kantine een slok van zijn biertje en maakt hij aanstalten om te proosten met een bestuurslid van Hurley. Vlak voordat de bekers elkaar raken, trekken beiden hun hand terug. ‘Misschien is dat corona-technisch nu niet zo handig.’