Besmette Djokovic heeft ‘diepe spijt’ na tennistoernooi dat corona verspreidde

Een ouderwetse handdruk tussen Novak Djokovic en Marin Cilic tijdens het nu beruchte tennistoernooi in Kroatië. Beeld REUTERS

Ook Demitrovs coach Christian Groh en Djokovics fitnesscoach Marko Paniki liepen het virus op.

Djokovic had het toernooi Adria Tour op poten gezet om spelers na weken quarantaine weer op de baan te krijgen. Adria Tour zou in totaal vier Balkansteden aandoen tussen 12 juni en 5 juli. Naast tenniswedstrijden waren er liveoptredens van muzikanten.

De Servische toptennisser gaf in een verklaring op Twitter toe dat het evenement ‘te vroeg’ was georganiseerd. ‘Het spijt me verschrikkelijk dat ons toernooi schade heeft berokkend.’

Uiteindelijk gaat de helft van het toernooit niet door: de wedstrijden in Montenegro en Banja Luka zijn afgelast.