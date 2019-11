Beslissing van racestrateeg Hannah Schmitz was cruciaal voor Verstappens zege

Red Bull-racestrateeg Hannah Schmitz geeft zondag op het podium in São Paulo winnaar Max Verstappen een champagnedouche. Beeld AP

Het was volgens Horner essentieel voor Verstappens overwinning. De safetycar toerde op dat moment over het circuit. Een stop voor nieuwe, snellere banden leverde vanwege het langzaam rijdende veld relatief weinig tijdverlies op. Maar in ruil voor die banden stond Verstappen wel de leiding af aan Lewis Hamilton. Een risico, want voor de zege moest Verstappen de zesvoudig wereldkampioen in de laatste ronden nog zien in te halen.

Door niets te doen zou Hamilton het initiatief krijgen, omdat Mercedes dan alle tijd had een plan te bedenken hoe de Nederlander van de zege te beroven. Het zijn dilemma’s die racestrategen als Schmitz voortdurend voorgeschoteld krijgen. Knopen moeten binnen enkele seconden worden doorgehakt, omdat anders het mogelijke voordeel alweer is verdwenen.

Moedig

‘Het was een beetje schaken, omdat je weet dat de achtervolger het tegenovergestelde gaat doen’, zei teambaas Horner na de race over Verstappens pitstop tegen racesite Motorsport. ‘Dus om dan je positie op te geven, zoals Hannah durfde, is behoorlijk moedig.’ Horner complimenteerde Schmitz na de race uitvoerig voor haar proactieve handelen.

Hij stuurde haar in allerijl het podium op om de prijs voor het winnende team in ontvangst te nemen. ‘Want Hannah verdiende dit’, zei Horner. ‘Ze is een belangrijk en toegewijd lid van ons team. Vorig jaar keerde ze terug van zwangerschapsverlof. Ze ging meteen weer fulltime aan het werk en is een geweldig voorbeeld voor werkende moeders.’

Het is zeldzaam dat een teambaas een racestrateeg zo nadrukkelijk in de schijnwerpers zet. Schmitz werkt normaliter in de coulissen van de raceklasse. Toch zijn haar besluiten meestal net zo belangrijk als een beslissende inhaalactie, legt datawetenschapper Claudia Sulsters uit. Zij deed onderzoek naar racestrategieën in de Formule 1 en liep stage als data-analist bij Van Amersfoort Racing, het team waar Verstappen in de Formule 3 een seizoen voor reed. ‘Een goede racestrategie kan de sleutel zijn tot de overwinning’, zegt Sulsters.

Niets dan rekenen

Schmitz maakt bij Red Bull deel uit van een team van tientallen gespecialiseerde technici die tijdens raceweekeinden niets anders doen dan rekenen. Hun woordenboeken staan vol met termen als overcut (een positie winnen door later dan een ander te stoppen), undercut (positiewinst door een extra vroege pitstop) en pitstop window (het gunstigste moment om te wisselen van bandensoort).

Ze zijn vaak hoogopgeleid. Op het Linkedin-account van Schmitz is te zien dat ze tien jaar geleden in dienst trad bij Red Bull, na het behalen van haar master werktuigbouwkunde aan de prestigieuze universiteit van Cambridge.

Ze begon haar loopbaan als reguliere racestrateeg in de teamfabriek. Inmiddels is ze als zogenoemde ‘senior strategy engineer’ aanwezig op circuits. Tijdens races zit ze op het krukje aan de pitmuur naast teambaas Horner en staat ze in directe verbinding met collega-strategen in de fabriek in het Engelse Milton Keynes. Zij kijken de race live mee in een soort bioscoopzaal.

Met zelfgebouwde software simuleren de strategen tijdens een seizoen duizenden racescenario’s. Zo bepalen ze welke pitstopstrategie het gunstigst is of op welke banden het best gestart kan worden. Daarbij houden ze onder meer rekening met de rijstijl van de coureur, de specifieke kenmerken van een circuit en de slijtage van een bandensoort, afhankelijk van de hardheid van het rubber.

150 sensoren

Voor hun berekeningen beschikken de strategen verder over data uit de 150 sensoren aan boord van Verstappens auto. Gedurende een weekeinde sturen die zo’n 400 gigabyte aan gegevens naar de teamfabriek. Tijdens races gaat het simuleren door, zodat er geanticipeerd kan worden op onverwachte situaties zoals een plotse regenbui, neutralisaties of crashes.

Het moet er allemaal toe leiden dat onder hoge druk de juiste besluiten worden genomen. Zoals Schmitz zondag deed in Brazilië. Toch is in de Formule 1 de grens tussen een flater en een meesterzet flinterdun, omdat het in de sport draait om honderdsten van seconden. Datawetenschapper Sulsters onderstreept dat het besluit van Schmitz net zo makkelijk verkeerd had kunnen uitpakken.

‘Bijvoorbeeld als Verstappen op zijn nieuwere, zachtere banden Hamilton niet meer had kunnen aanvallen.’ Teambaas Horner en Schmitz twijfelden alleen geen seconde aan de stuurkunsten van Verstappen, die meteen bij de eerste mogelijkheid Hamilton met een knappe actie buitenom passeerde. ‘Zo zie je dat Formule 1 boven alles een teamsport is’, zegt Sulsters.