Beslissende rol voor Hakim Ziyech, Chelsea naar kwartfinale

Hakim Ziyech tijdens de UEFA Champions League wedstrijd tussen Chelsea FC and Atletico Madrid. Beeld EPA

Was hij dan goed, Hakim Ziyech, woensdag tegen Atlético Madrid (2-0)? Welnee. Na de pauze ging het beter, maar in de eerste helft maakte hij zijn treffer. Hij liep veel, maar dat doen ze allemaal bij de nog ongeslagen trainer Thomas Tuchel, die de voorheen lekke defensie heeft dichtgetimmerd. Ziyech verspeelde veelvuldig de bal en is nog geen automatisch aanspeelpunt, nog niet die onbetwiste spelmaker..

Typerend was voor rust een moment waarop ploeggenoot Werner uit de draai schoot en de bal via de voet van Ziyech naast ging. Ziyech was een topaankoop van de club die na een straf weer vrijelijk miljoenen mocht spenderen. Zijn seizoen verloopt wisselvallig, net als bij Timo Werner en Kai Havertz, twee andere nieuwelingen. Het komt mede door blessures, aanpassing en een trainerswissel, van Lampard naar Tuchel.

Onwennig

Zo onwennig oogden ze woensdag in het eerste half uur, dat de vraag zich aandiende hoeveel ze vorige zomer ook weer hadden gekost met zijn drieën: een slordige 170 miljoen. Ziyechs transfer was voor een deel te danken aan het heerlijke spektakelstuk van vorig seizoen, waarin zijn toenmalige club Ajax zich gepakt voelde door de arbitrage en de 1-4 tussenstand in 4-4 zag veranderen.

Soms liet hij al staaltjes van magie zien op Stamford Bridge, waarvan ze in Londen en omstreken in verrukking raakten. Dan weer was hij geblesseerd, of heette het dat hij niet kon opschieten met Tuchel. Maar woensdag, als de druk hoog is, als Tuchel hem en de twee Duitsers als het aanvallende smaldeel aanwijst, is daar die ene aanval die de beslissing brengt, want Chelsea had de uitwedstrijd al gewonnen met 1-0.

Havertz verlengt de bal bij een uitbraak perfect naar de linkervleugel, waar Werner op tijd is vertrokken en onderweg tijd vindt om naar rechts te kijken, waar Ziyech sprint. Die schuift de bal met rechts binnen. Het is geen overtuigende afronding, maar doelman Oblak reageert matig.

Ontspanning

De treffer brengt rust in de hoofden en ontspanning. Ziyech voetbalt beter na rust, tot zijn wissel een kwartier voor tijd. Hij geeft afgemeten dieptepasses op Werner. Atlético voetbalt matig, als afspiegeling van de fors afgenomen prestaties in de competitie, waardoor de vorige maand zeker lijkende landstitel in gevaar is gekomen.

Met zijn eerste balcontact maakt invaller Emerson in blessuretijd 2-0. Zo komen drie van de acht clubs in de kwartfinales uit Engeland: Chelsea, Manchester City en Liverpool. De andere deelnemers: Real Madrid, FC Porto, Paris SG, Borussia Dortmund en bekerhouder Bayern München, dat woensdag ook voor de tweede keer won van Lazio Roma.