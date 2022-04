Beschuldigingen van wangedrag in acrogym: ‘Als je moet huilen ben je een mietje en ga je maar in de hoek zitten’

De Belgische acroturners Julie Van Gelder, Ineke Van Schoor en Kaat Dumarey tijdens de Europese Spelen in 2015, De drie sporters spelen geen enkele rol in de zaak in Nederland. Beeld BELGA

Drie turntrainers die tienermeisjes aan internationale successen hebben geholpen in de acrobatische gymnastiek, worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De meldingen variëren van verbale agressie tot een ongezonde focus op een licht gewicht, schadelijke rekmethodes en het negeren van blessures.

Acrogym is een vorm van turnen zonder toestellen waarbij op de vloer allerlei acrobatische oefeningen worden uitgevoerd in teams van twee, drie of vier sporters. Nederland behaalde op de afgelopen twee Europese kampioenschappen bij de junioren een zilveren en twee bronzen plakken.

De drie coaches van de Acro Academy Noord Nederland (AANN), die in 2016 werd afgesplitst van de club Adonis Sportacrobatiek, stonden deze week voor de tuchtrechter bij het Instituut Sportrechtspraak ISR. De coaches moesten zich verdedigen tegen dertien verklaringen die zijn afgelegd door onder anderen ouders, oud-sporters, een voormalig jurylid en twee fysiotherapeuten. De klachten dateren van de afgelopen tien jaar.

De kwestie werkt als een splijtzwam binnen de acrogymsport. De drie beklaagden, waarvan er een ook jurylid is, staan bekend als de beste trainers van het land. Van de 125 acrogymclubs in Nederland komen de belangrijkste successen bij AANN vandaan.

Geen van de oud-sporters die aangifte hebben gedaan durfde de zitting bij te wonen omdat ze zeggen bang te zijn voor het drietal. Er waren veertien getuigen bij de tuchtzaak aanwezig die het opnamen voor de trainers. Daar zaten ook voormalig teamgenoten van de melders bij. Veel ouders van de talenten die nu bij de club trainen scharen zich achter de drie. Turnbond KNGU wil vanwege de vertrouwelijkheid niet reageren.

De zaak kwam aan het licht naar aanleiding van de misstanden in het turnen die de afgelopen twee jaar veelvuldig in het nieuws zijn geweest. Daarop besloten ook voormalig acroturnsters zich te melden bij de bond met hun verhaal. De KNGU is al twee jaar bezig met tuchtzaken rondom tientallen turntrainers die nog steeds niet allemaal zijn afgerond.

Meisjes van 12 jaar

De problemen bij acrogym zouden zich met name bij de bovenpartners hebben afgespeeld, de gymnasten die in de lucht worden gegooid. Bij hen is het van belang dat ze zo licht en lenig mogelijk zijn. Het zijn meestal de jongste sporters in de ploeg, bij de junioren zijn dat meisjes en jongens vanaf 12 jaar.

Fysiotherapeut Wilma Schellingerhoudt, die in de turnhal in Heerenveen ook veel topturnsters masseert, deed aangifte voor twee meisjes. ‘Ik hoorde mondjesmaat wat er allemaal gebeurde. De rekmethodes waar ik van hoorde, zijn middeleeuws. Dat hebben we in het turnen heel lang geleden al afgeschaft.’

Schellingerhoudt zegt dat er, om meisjes lenig te maken, onder meer gebruik werd gemaakt van een stok die aan de enkel werd vastgezet met elastiek, waarbij voet gestrekt was. ‘Je zet de voet zo op z’n uiterste stand. Als de boel zo gigantisch opgerekt wordt, kunnen er botsplinters van de enkel af getrokken worden die in het gewricht verdwijnen. Dat geeft allemaal problemen, zeker voor meisjes in de groei. Ik heb er een behandeld die nooit meer kan hardlopen door de blessures die ze daar heeft opgelopen.’

Het zou ook normaal zijn geweest om de benen op te rekken doordat de zwaardere en oudere sporters op de knieën gingen zitten van hun jongere teamgenoten.

Siep Fokkens is de vader van een voormalig acrogymnaste die bij het drietal turnde. De verhalen klinken voor hem bekend, al heeft hij geen melding gedaan omdat hij die periode zegt achter zich te willen laten. ‘Dat rekken ging veel te ver. Twee meiden klommen dan bovenop een meisje dat met een holle rug achterover met haar kruin haar hakken aan moest raken. Ze werden net zo lang doorgedrukt totdat het lukte.’

Zijn dochter moest volgens Fokkens met een gebroken duim doortrainen. ‘Ik heb toen nog gedreigd met de kinderbescherming. Het werd gewoon weggelachen. Ik heb daar nog steeds last van. Dat ik dat allemaal als vader heb laten gebeuren.’

In de trainingshal zou geen ruimte zijn geweest voor pijn en verdriet. Voormalig sporters hebben het over een stoel in de hoek van de hal waar ze op moesten zitten als ze moesten huilen.

‘Als je zo kapot was dat de tranen in je ogen stonden, moest je daar ten overstaan van iedereen op gaan zitten. Dan was je een mietje’, vertelt fysiotherapeute Schellingerhoudt. Het verhaal over de stoel wordt bevestigd door een oud-sporter en twee ouders die anoniem willen blijven uit angst voor negatieve reacties. Hun namen zijn bekend bij de redactie.

De turnbond kreeg in 2020 ook een melding binnen, die in handen is van deze krant, van een meting bij een wedstrijd waarbij aan de nekken van de sporters werd getrokken om ze groter of kleiner te laten uitkomen bij de meting. Het lengteverschil tussen de sporters in één team mag niet te groot zijn. Dat leidt tot aftrek, waardoor gevaarlijke trucjes worden bedacht om dat te omzeilen.

Toen de klachten twee jaar geleden binnenkwamen, probeerde de KNGU het drietal weg te houden van de EK in 2021. De bond wil niet dat verdachten in een tuchtzaak sporters begeleiden op internationale toernooien waarbij er onder de vlag van de KNGU wordt gesport, ook al staan ze ook nog dagelijks op de vloer met de talenten.

Dertig ouders stuurden een brandbrief naar de bond waarin ze vroegen de beslissing om de trainers niet mee te nemen terug te draaien. Ze vonden het juist een onveilige situatie als hun kinderen, van wie een groot gedeelte minderjarig was en voor het eerst op een internationaal titeltoernooi in actie kwam, door vreemden begeleid werden.

De ouders zeggen zich niet te herkennen in de meldingen. ‘Het is goed dat die beschuldigingen onderzocht worden, maar wij zien juist elke week de zorgvuldigheid waarmee ze met onze kinderen omgaan. Juist op het gebied van blessures en spanning’, zegt Mirjam Servaes, één van de ouders van een acroturnster die inmiddels gestopt is. Servaes besloot af te treden als lid van de bondsraad toen ze hoorde dat de KNGU had besloten de trainers weg te houden van de EK. ‘Mensen worden rigoureus afgeserveerd terwijl er nog niks bewezen is.’

De trainers hebben twee zaken in kort geding tegen de turnbond gewonnen. De rechter oordeelde twee keer (bij de EK in 2021 en WK afgelopen maart) dat het besluit om de coaches te weren van de internationale toernooien niet zorgvuldig is genomen door de bond. De KNGU probeert alsnog gelijk te krijgen in een hoger beroepzaak.

De betrokken trainers ontkennen alle beschuldigingen. Zij willen niet met naam in de krant uit angst voor reputatieschade. Ze denken dat mensen de zaak uit jaloezie gestart zijn. ‘Wij herkennen ons er totaal niet in en waren erg geschokt toen we hiervan hoorden. De hal is open en iedereen is welkom om van gedachten te wisselen’, zegt één van de trainers die het woord voert. De drie willen verder niet inhoudelijk reageren omdat de procedure bij het ISR nog loopt. Ze willen alleen ingaan op de verwijten van fysiotherapeut Schellingerhoudt over het rekken met de stok: ‘Ze is de enige met deze verklaring, terwijl ze nog nooit bij ons in de zaal is geweest. Er zijn ook zestig schriftelijke verklaringen die de beschuldigingen tegenspreken.’

Volgens de trainers is in 2016 bij de club Adonis Sportacrobatiek, waar ze toen werkten, een ‘groot verschil van visie’ ontstaan over hoe topsport beoefend moest worden. Het leidde tot de oprichting van de Acro Academy Noord Nederland. ‘We hadden een andere mening over zaken als gezonde voeding en een bepaalde trainingsintensiteit. Wij wilden beter presteren, maar mensen in het bestuur konden zich niet in onze visie vinden’, zegt de trainer.

De uitspraak wordt over zes weken verwacht.