Beschimpte voetballer Moussa Marega laat Portugal in spiegel kijken

Moussa Marega tijdens de wedstrijd tussen Vitória de Guimarães en FC Porto. Beeld EPA

Door zijn actie dwong Marega heel Portugal stelling te nemen tegen racisme. President Marcelo Rebelo de Sousa zei dat hij ‘alle racistische uitingen alleen maar, zoals altijd, scherp kon veroordelen’. Ook de socialistische premier António Costa, die zelf Indiase wortels heeft, maakte op Twitter een opmerking. ‘Alle daden van racisme zijn een misdaad en ontoelaatbaar. Niemand kan er onverschillig onder blijven.’

Al tijdens de warming-up kreeg de 28-jarige Marega scheldkanonnades te verduren. Toen hij een doelpunt maakte in de 60ste minuut, liep hij naar de tribune van de fans van tegenstander Vitória de Guimarães en klopte hij op zijn zwarte huid. De toeschouwers reageerden door stoelen op het veld te gooien, in de richting van Marega. Die hield een van de kuipstoeltjes boven zijn hoofd. Volgens de scheidsrechter was dat een daad van provocatie. Hij gaf Marega geel.

Het spel werd hervat en de supporters van Guimarães hielden zich nu niet meer in. Elke keer dat Marega aan de bal kwam, maakten ze apengeluiden. Ook werd de voetballer uitgemaakt voor ‘aap’, ‘zwarte’ en ‘chimpansee’. Na tien minuten was voor Marega de maat vol. Hij besloot het veld te verlaten. Zijn medespelers en trainer probeerden hem tegen te houden, maar Marega beende vastbesloten de kleedkamers in.

De voormalige Nederlandse profvoetballer Ruud Gullit zei maandag dat hij teleurgesteld was dat Marega’s ploeggenoten niet achter hem waren gaan staan. De regels van de Uefa en Fifa schrijven voor dat een wedstrijd wordt stilgelegd bij uitingen van racisme. In het stadion moet worden omgeroepen dat de supporters moeten ophouden met hun racistische gedrag. Het duel kan in het uiterste geval worden afgebroken.

De Portugese politie maakte dinsdag bekend dat ‘enkele fans’ die zich hebben misdragen zijn geïdentificeerd. Op racistisch of xenofoob gedrag staat in Portugal een celstraf van tussen de zes maanden en vijf jaar, of een boete van maximaal 10 duizend euro. De Portugese voetbalbond buigt zich nog over een passende straf voor Guimarães.