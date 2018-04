Bescheiden winst Groningse basketbalploeg Donar is te weinig voor Europese finale

8 minuten voor tijd

Ze waren de eerste Nederlandse club sinds 2001 die de halve finale bereikte van een Europees toernooi

Het Martiniplaza was donderdagavond opnieuw uitverkocht. De fans mochten 8 minuten voor tijd zelfs nog even dromen van een stunt toen Curry uitstapt, aanlegde en de driepunter maakte. Het verschil voor even tien punten: 70-60.



En er werd dan wel geen geschiedenis geschreven, het was wel een bijzondere Europees toernooi voor Donar, zegt Slagter. Ze waren de eerste Nederlandse club sinds 2001 die de halve finale bereikte van een Europees toernooi. De kaarten voor de laatste duels waren in een flits uitverkocht. De wedstrijd tegen Venetië was zelfs te zien in het Groninger Forum, een bioscoop in de stad.



Groningen is de laatste paar jaar uitgegroeid tot de onbetwiste basketbalhoofdstad van Nederland met drie landstitels en vier bekers in vier jaar tijd. Vorig jaar was er nog alleskunner Lance Jeter die voor Donar een belangrijk aandeel had in het ongekend succesvolle seizoen met alle Nederlandse prijzen in één seizoen: de beker, de landstitel en de Super Cup.