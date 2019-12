Bescheiden laatbloeier Virgil van Dijk zit maar mooi tussen Messi en Ronaldo, de gouddelvers van hun generatie

Virgil van Dijk klimt de lucht in, opstijgend vanaf de heilige grond van stadion Anfield in Liverpool. Met zijn hoofd valt hij de bal aan, zoals ze later op de BBC zeggen.

De aanvoerder van het Nederlands elftal scoort zaterdag tegen Brighton twee keer met het hoofd, na een vrije trap en een hoekschop van Trent Alexander-Arnold. Vooral de tweede kopbal is magistraal. Hij neemt een aanloopje en zweeft even, alsof hij de onzichtbare treden naar de hemel heeft gevonden. De bal is onhoudbaar. Perfecte timing. Een harde klap met het voorhoofd. Ogen open.

Later verschijnen foto’s van zijn feestje na de doelpunten, genomen van een laag standpunt. Het is net of hij nog hoger springt dan hij toch al doet. Later praat hij via een beeldverbinding met presentator Gary Lineker van Match of the Day, aan de vooravond van 11 duels in 34 dagen voor Liverpool dat op weg is naar de eerste landstitel sinds 1990. Van Dijk is bescheiden, zoals altijd. Met zijn bassende stem roemt hij de deugd van hard werken en de traptechniek van Alexander-Arnold.

Maandag trekt hij zijn nette pak aan om in Parijs op de eerste rij te zitten bij de verkiezing voor de Gouden Bal, de Rolls Royce in de prijzenslag van individuele onderscheidingen. Hij is kandidaat, net als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, de gouddelvers van de huidige generatie.

De Gouden Bal is magisch, alleen al door de historie. Voor het eerst uitgereikt in 1956 aan de Brit Stanley Matthews. Zeven keer gewonnen door drie Nederlanders: Johan Cruijff (3), Marco van Basten (3) en Ruud Gullit. Van Dijk zal nooit zeggen dat hij hoort te winnen. Het is al prachtig dat hij meedoet, de opgeschoten jongen uit Breda, de laatbloeier, eens niet interessant genoeg voor Ajax, PSV en Feyenoord. Daar zit hij toch maar mooi, tussen Messi en Ronaldo.

Virgil van Dijk scoort zijn tweede doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Brighton (2-1). Beeld AP

Ja, hij won de Champions League. Ja, hij laat zich bijna nooit passeren. Velen vinden dat hij het verdient te winnen, dat hij een beter seizoen had dan Messi, al was die zelfs in de met Barcelona verloren halve finale tegen Liverpool bij vlagen uitmuntend, met twee treffers in Camp Nou en een stuk of drie beslissende passes op Anfield. Die bleken alleen niet beslissend omdat zijn ploeggenoten faalden.

Spaanse kranten meldden dat het organiserende blad France Football in Barcelona is gesignaleerd en dat Messi zal winnen. Ergens zou dat goed zijn, alleen al omdat het dan 6-5 voor Messi staat in de eeuwige strijd met de andere dertiger Ronaldo. Laten we eerlijk zijn: het zal toch 5-5 blijven. Dat is pure geschiedsvervalsing.

Maar toch. Ook met winst van Van Dijk kan de voetbalwereld leven, als toonbeeld van bescheidenheid en exceptionele groei op latere leeftijd. Als waardering ook voor het ambt van verdediger. Daarbij: voor een kind is het lastig om Messi als inspiratiebron te zien, iemand met zoveel talent dat gewone stervelingen deemoedig buigen. Van Dijk is de verbeelding van de voetbaldroom. Zijn gestalte, weerspiegeld in het goud van de bal; ook dat is een aanlokkelijk beeld.