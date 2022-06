Beschadigde Van Bommel en Overmars willen Antwerp FC naar de top brengen

Technisch directeur Marc Overmars (r) en hoofdtrainer Mark van Bommel (l) tijdens de training van Royal Antwerp FC. Beeld ANP

Als het qua prestaties straks voor de trainer mogelijk even moeilijk verloopt, op weg naar de top met Royal Antwerp FC, is het geruststellend als de technisch directeur bescherming biedt en rust uitstraalt. Mark van Bommel denkt dat Marc Overmars hem die beschutting biedt, ook tegen de macht van de familie Gheysens, de eigenaars van de club, van wie pater familias Paul zomaar van de tribune kan afdalen om eens te buurten in de kleedkamers. Zij zijn de betalers en dus in feite de bepalers.

De nieuwe Nederlanders in Antwerpen zijn beoogde vakmensen. En dus zegt trainer Van Bommel over Overmars: ‘Marc is slim. Hij denkt na over dingen die hij doet. Hij heeft vertrouwen en blijft rustig. Dat is belangrijk. Niet nerveus worden, samen werken aan een plan. Dat gaat met vallen en opstaan. Ook volhouden als het minder gaat.’

Krassen op de ziel

Mark en Marc zijn beschadigd, door verschillende oorzaken, ieder op eigen wijze. Van Bommel heeft twee krassen op de ziel, na het ontslag bij PSV na anderhalf jaar en VfL Wolfsburg na een paar maanden. Hij en Overmars kenden elkaar als international, als topvoetballers van PSV en Ajax. Overmars, een paar maanden geleden aangesteld na zijn plotse vertrek bij Ajax, nam Van Bommel aan omdat hij denkt dat die past bij het project van een club in opbouw.

Het is het juiste moment voor het opnieuw lanceren van Van Bommel, die op zijn beurt denkt te gedijen in de legendarische Bosuil, de vroegere Hel van Deurne, zo genoemd ook vanwege interlands tussen België en Nederland vroeger. The Great Old, zoals de bijnaam van Royal Antwerp FC luidt, is een club met een fanatiek publiek, fanatisch zoals Van Bommel zelf was als voetballer.

Natuurlijk hebben ze ook gesproken over de beschadiging bij Overmars, de reden van diens ontslag bij Ajax, na het versturen van seksueel grensoverschrijdende berichten aan vrouwen op kantoor, maar dat is volgens Van Bommel geen ‘aanleiding om nooit meer met iemand te werken’.

Van Bommel is weer zichzelf op de training. Buiten het hek zitten de discussiërende mannetjes, als omlijsting van de training naast het klassieke stadion dat een indrukwekkende verbouwing ondergaat, met veel rood en wit, spiegels en pilaren. Alleen de oudste, steile tribune van de club uit 1880, met houten bankjes, blijft leeg komend seizoen, al is het schilderwerk opnieuw gedaan.

Heil van de meute

Veel verandert, in samenspraak met Overmars. De dug-outs zullen niet meer half onder de grond zakken, want de nieuwe visie is dat spelers en trainers op dezelfde hoogte behoren te vertoeven. De dug-out van de thuisclub schuift naar rechts, voor de tribune van de fanatieke aanhang, om het heil van de meute te ondergaan, maar eventueel ook de woede.

De stem van de vroegere middenvelder Van Bommel schalt over het veld. ‘Every time the ball is moving, you have to adept’, roept hij, sprekend in het Engels, als brug over meerdere talen. ‘You understand, guys? If somebody has a question, tell me.’ Later, bij de perspresentatie, stelt hij een trits assistenten voor, met de Nederlanders John Stegeman, Jürgen Dirkx en Andries Ulderink.

Van Bommel kan niet precies aangeven waar het misging bij zijn vorige clubs. Met spelers is hij goed, daarvan is hij overtuigd. Bij PSV vonden ze dat hij zich te veel bemoeide met andere zaken dan voetbal. Bij Wolfsburg kreeg de vliegende start geen gevolg en begon het gemor. Met beide ontslagen is hij het in het diepst van zijn wezen oneens. Hij heeft nu een ervaren staf om zich heen verzameld en vertrouwt op het schild van Overmars. ‘Ik wil gewoon dat alles goed is geregeld. Als ik vragen stel binnen een organisatie, wil dat niet zeggen dat ik een controlfreak ben. Ik noem dat topsportcultuur.’

Kampioenschap en Champions League

Later verplaatst het gezelschap zich voor een lunch met champagne naar de groteske Diamond Bar, waar ook Overmars zich meldt voor informele praatjes. Ja, hij heeft spits Vincent Janssen al naar Antwerpen gehaald, en nog zeker twee ervaren spelers zullen volgen. Eigenaar Gheysens stak al tientallen miljoenen euro’s in de club en rust pas als Antwerp het kampioenschap verovert en de Champions League betreedt.

Natuurlijk willen Van Bommel en co een scheutje Nederland door de Schelde richting Antwerpen laten stromen, al wensen ze zich ook aan te passen, want ‘Nederlanders denken vaak dat ze het beter weten’. Overmars legt later uit aan de Belgische pers dat hij nooit langere interviews geeft. Als hem de vraag wordt gesteld of hij bang is dat in zo’n gesprek ‘dat ene onderwerp’ aan de orde komt, geeft hij een schouderklopje, neemt hij een lekkernij van een schaal en sluit hij aan bij een volgend groepje verslaggevers.