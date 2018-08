Bertens voor het eerst in derde ronde New York

Kiki Bertens (26) heeft op overtuigende wijze de derde ronde gehaald van de US Open. De Nederlandse tennisster stond tegen de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo drie games af: 6-2 6-1. Het is voor het eerst dat Bertens in New York bij de laatste 32 zit.

In de derde ronde neemt de als dertiende geplaatste speelster het op tegen de Canadese Eugenie Bouchard of de Tsjechische Marketa Vondrousova. Di Lorenzo, de nummer 193 van de wereld, begon sterk en brak direct de service van Bertens. De Nederlandse bleef rustig en sloeg terug. Bij 3-2 en 5-2 pakte Bertens nogmaals de service van Di Lorenzo. De tweede set verliep eenzijdig. Bertens liep in korte tijd uit naar 4-0. Daarna verspeelde ze nog wel voor de tweede keer haar service, maar Bertens liet het daarna niet meer spannend worden.

‘Ik ben superblij met deze overwinning. Het is altijd lastig om te spelen tegen iemand die je niet zo goed kent’, zei ze tegen Eurosport. ‘Di Lorenzo speelde goed en fel, maar ik kwam steeds beter in de partij en zij ging steeds meer fouten maken.’ Bertens won anderhalve week geleden het prestigieuze toernooi van Cincinnati. De pupil van coach Raemon Sluiter versloeg in de finale de Roemeense Simona Halep, de nummer 1 van de wereld.