Bertens viert zege op het gravel, maar laat zich nog te veel beïnvloeden door kritiek

Alsof Kiki Bertens het Fed Cupduel met Wit-Rusland had laten verplaatsen naar Roland Garros versloeg ze de vrouwen, die haar vorig jaar in Minsk hadden gepijnigd. Na de soepele zege op Aryna Sabalenka toonde Bertens ook donderdag in twee sets (6-4, 6-2) tegen Aleksiandra Sasnovitsj, waarom zij op gravel een andere tennisster is. Roland Garros wordt zaterdag het decor voor Nederland - Duitsland, nu Bertens evenals in 2016 Angelique Kerber treft.

Kiki Bertens tijdens het French open tennis tournament in Parijs. Foto ANP

Het blijft fascinerend te zien hoe Bertens bijna elke partij ook een innerlijke strijd moet voeren om de juiste balans te vinden. Tegen hardhitter Sabalenka was het ‘niet lekker tennissen, omdat je geen ritme krijgt’. Bertens vond koeltjes de juiste oplossingen, maar de tweede ronde was toch een mentaal hobbeltje. Vorig jaar struikelde Bertens in de tweede omloop, vooral over zichzelf. Nu bleef ze uiterst geconcentreerd tegen de ranke Sasnovitsj, van wie ze in de Fed Cup op hardcourt nog had verloren.

Positief en met de goede energie spelen was ook het motto op baan 9 van Roland Garros, een heerlijke bijbaan voor een speelster die de luwte koestert. Maar zo simpel ligt het bij Bertens nooit. Leuk als een handjevol toeschouwers voor haar klapt. Maar kon de fan, die iets te hard ‘ah’ riep na een fout van Bertens niet even haar mond houden? ‘Ik weet dat ik niet zo moet reageren, maar dan word ik al zenuwachtig. Gelukkig behield ik het overzicht.’

Gravelkoningin wordt Bertens al genoemd en de cijfers onderstrepen die status. Ze behaalde donderdag alweer haar 54ste zege op gravel sinds 2016, wereldranglijstaanvoerder Simona Halep staat op 40. Coach Raemon Sluiter plaatste terecht een kanttekening bij die statistiek.

‘Halep en Svitolina spelen alleen de grote graveltoernooien, terwijl Kiki ook in Neurenberg, Gstaad en Rabat meedoet. Maar die cijfers liegen ook niet.’ En lachend: ‘Niemand wil op gravel graag tegen Kiki spelen, zelfs ik niet. Dan moet ik vieze sliceballen spelen.’

Sets tegen Sasnovitsj

Bertens hoefde tegen Sasnovitsj niet eens als een gravelkoningin te acteren, ze zette haar wapens in op de cruciale momenten. Vooral de service fungeerde als reddingsboei, de aces vlogen van het racket als het nodig was. Bij een 3-2 voorsprong in de eerste set forceerde Sasnovitsj, nummer 55 van de wereld, een breakpoint. Prompt begon het machinegeweer van Bertens te ratelen. Met een wrang lachje incasseerde Sasnovitsj ace 2, gevolgd door een servicewinner en ace 3: 4-2.

Op 5-3 overleefde Sasnovitsj een setpoint, op 5-4, 15-30 was de service weer het moordwapen van Bertens. En ze verzilverde het tweede setpunt in stijl, met ace 5. Ze speelde wisselvallig, miste vastheid op de backhand. Maar de gluiperige spinballen op de forehand en de onweerstaanbare opslagen waren de op gravel matig bewegende Sasnovitsj te machtig.

Set 2 was in die zin een kopie van het eerste bedrijf, ook nu kon Bertens terugvallen op de service. Kwam Sasnovitsj nog op breakpoint na twee matchpoints tegen? Gooide Bertens er een servicewinner een forehand langs de lijn uit. Ace 10 bracht haar wederom op matchpoint, met een servicewinner beëindigde Bertens een solide partij: 6-2. Al zag ook coach Sluiter opnieuw hoe flinterdun de marge is bij Bertens tussen sereniteit en chaos.

Het onderste uit de kan

Natuurlijk mag één misser niet aanvoelen als een mokerslag, aldus Sluiter. ‘Slaat ze een wereldforehand net uit? Ik roep al tweeënhalf jaar tegen Kiki dat ze dan een goede fout maakt. Accepteren en doorgaan. Maar ik krijg het er niet in bij haar. Ze is zo extreem resultaatgericht.’

Bertens, lachend: ‘Dan denk ik: leuk gezegd Raemon, maar goede fouten bestaan niet.’

De nieuwe missie van Bertens is dagelijks het beste uit zichzelf halen, maar de realiteit is weerbarstig. Tijdens het toernooi in Neurenberg zakte zijn pupil mentaal nog door het ijs, vertelde Sluiter. ‘Ik ben zo blij dat ze het ook durft toe te geven. Haar gedrag was niet oké, ook tegen Sasnovitsj reageerde ze op het publiek. Dat moet geen gewoonte worden.’

Spanning

Hoe onderdruk ik de zenuwen, de gierende stress; het is een perpetuum mobile in de carrière van Bertens. Om een overdaad aan prikkels uit te sluiten, heeft ze what’s app van haar telefoon verwijderd. Na de partij tegen Sabalenka hoorde ze van Sluiter dat trainer Van der Brugghen op NOS.nl zijn onvrede had uitgesproken over de breuk met zijn voormalige pupil.

Van der Brugghen suggereerde bovendien dat er een financieel conflict zou spelen met Bertens. Ze wil er tijdens Roland Garros niet op reageren. ‘Ik betreur de timing van dat verhaal, uitgerekend op de dag dat ik mijn eerste partij moest spelen.’

Sluiter kookte van woede. ‘We weten allemaal hoe gespannen Kiki is en dan komt de NOS met zo’n bommetje, waarin de wederhoor ontbreekt. Dan word ik giftig.’