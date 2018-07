Bertens vervolgt droomreis op Wimbledon met zege op Pliskova

Ze kon niet tennissen op gras. Klaagde over de snelheid van die baansoort, waardoor ze haar favoriete, zware spinballen niet kon spelen. Kiki Bertens vergat er bij te zeggen dat ze er meerdere wapens tegenover kan stellen. Toch verbaast ze zichzelf met een kwartfinale op Wimbledon. De 26-jarige Bertens vervolgde haar droomreis met een knappe zege in twee sets (6-3, 7-6) op Karolina Pliskova, die eveneens voor het eerst in de vierde ronde stond.

Baan 2 op Wimbledon was in de moordende hitte een bakoven en een balzaal tegelijk voor Bertens. Gras zou nooit haar beste vriend worden, verklaarde de gravelspecialist bijna dagelijks. Het wordt tijd om die mening te herzien. De aversie tegen gras hoeft niet meteen om te slaan in eeuwige liefde. Maar steeds vaker bewijst Bertens dat ze ook op snelle ondergronden agressief en aanvallend kan tennissen, een cruciaal onderdeel in het masterplan van coach Raemon Sluiter.

Passieve Pliskova

Pliskova mag dan vorig jaar hebben meegedaan aan de stoelendans om de eerste plaats op de wereldranglijst, op gras voelt de 26-jarige Tsjechische zich nog hulpelozer dan Bertens. Ze werd op Wimbledon gepresenteerd als de ‘Ace Queen’, maar zelfs met haar harde opslagen maakte ze niet het verschil. De lange Pliskova schreed als een slaperige kraanvogel over het gras, lepelde met de forehand alsof ze tomatensoep opschepte en speelde veel te passief.

In de eerste set worstelde Pliskova zich nog terug van 3-1 naar 3-3, maar Bertens haalde maximaal rendement uit een verfijnd gameplan. Pak de tweede service van Pliskova aan en laat haar lopen, was het devies. Voor Bertens is het niet natuurlijk om ‘in de baan’ te spelen, liever kijkt ze een paar meter achteruit de kat uit de boom. In de thriller tegen Venus Williams had Bertens al bewezen dat ze tegenwoordig ook in de langere rally’s durft uit te delen.

Bertens plaatste de beslissende servicebreak op 3-3 en stoomde meteen door naar 6-3. Haar opslag liep allerminst soepel, met zeven aces compenseerde ze vijf dubbele fouten. Toch lag het percentage (57) eerste opslagen aan de lage kant, al won ze er 79 procent van de punten mee. Bertens was wel veel effectiever op de breakpoints door vier van de zes kanten te benutten. Pliskova noteerde 2 uit 10 en riep haar ondergang over zichzelf af.

Halve finale?

Ook in de tweede set verspeelde Bertens een voorsprong, na 3-0 en 4-2 kwam Pliskova op 4-4 langszij. Bertens hield geduldig vast aan haar tactiek, was op 5-4, 30-30 al twee punten van de zege verwijderd en speelde ijzersterk in de tiebreak. Op 6-1 duwde Bertens een forehand over het net, ze juichte heel even tot Pliskova een challenge aanvroeg. Op haar knieën, met de rug naar het beeldscherm wachtte Bertens het vonnis van Hawkeye af.

Het elektronische oog gaf zijn fiat aan alweer een sterke overwinning van Bertens. Een kwartfinale op Wimbledon? Tot deze maand zou ze de beroemde uitspraak van drievoudig Wimbledonkampioen John McEnroe hebben geciteerd. ‘You cannot be serious.’ Het wordt echter steeds serieuzer voor Bertens op Wimbledon. Een partij tegen Julia Goerges in de kwartfinales op Wimbledon? Ze zou er blind voor hebben getekend.

In 2016 beleefde Bertens haar internationale doorbraak met een halve finale op Roland Garros. Ze kan die prestatie dinsdag evenaren, op een ondergrond die ze zo lang als vijand beschouwde.