Bertens verslaat in thriller vijfvoudig Wimbledonkampioene Venus Williams

Het vrouwentoernooi op Wimbledon is een slagveld, waar reputaties worden vernietigd. De top-10 is nagenoeg verjaagd, status op gras vormt geen garantie meer voor succes. En dus meldde gravelspecialist Kiki Bertens zich vrijdag voor het eerst in haar carrière in de vierde ronde door vijfvoudig kampioene Venus Williams met 8-6 in de derde set te verslaan. Het voelde voor Bertens alsof ze een mentale barrière had overwonnen.

Kiki Bertens na de winst op Venus Williams. Foto ANP

Je kon het na de aftocht van vedetten als Muguruza, de kampioene van 2017, Wozniacki, Kvitova, Sjarapova, Stephens en Keys nauwelijks nog een verrassing noemen dat ook de oude Venus Williams al voor de tweede week op Wimbledon werd afgevoerd. Het vrouwentennis verkeert in het interbellum, waarin iedereen de macht kan grijpen. Specialismen zijn relatief geworden, zeker nu de grasbanen op Wimbledon door het warme weer nog trager zijn geworden.

En dus hoeft het voor Bertens niet klaar te zijn met een vierde ronde, haar primeur smaakt juist naar meer. De 26-jarige baseliner boekte vrijdag op baan 1 van Wimbledon in feite een dubbele zege. Eerst op zichzelf na een flinke dip die haar onnodig de tweede set kostte, waarna ze met flair en aanvallend spel ook het aura van de opgebloeide Williams kraakte.

Controle over de storm

De storm in haar ziel zal nooit gaan liggen, maar Bertens weet de schade steeds vaker te beperken. Natuurlijk spookten de gemiste matchpoints tegen Venus Williams in Miami door haar hoofd, toen ze op 6-2, 5-4 en 30-15 in haar opslagbeurt nog twee keer de trekker moest overhalen. Het uitserveren van een partij is een kunst, die Bertens niet altijd beheerst.

In Eastbourne verloor ze van de Roemeense Buzarnescu na een 6-2, 5-2 voorsprong. Ook nu blokkeerde Bertens in het zicht van de finishlijn. Toch toonde de nummer 20 van de wereld juist in die fase ook haar mentale progressie. De paniek en de chaos bezweren blijft haar valkuil, zoals op Roland Garros in een grillige partij tegen Kerber. Nu herpakte Bertens zich, toen de 38-jarige Venus Williams eindelijk de roest van haar slagenarsenaal had verwijderd.

De oude diva had de ene afzwaaier na de andere afgeleverd, maar ze onderging een metamorfose met het mes op de keel. De finalist van 2017 verloor ook in haar derde partij op Wimbledon de openingsset en toonde haar lang verborgen klasse pas in de tiebreak van de tweede set. Toen hamerde de oudste deelnemer ouderwets met de forehand en scoorde ze met een knappe volley. Bertens overleefde vanaf 6-2 drie setpoints en leverde de tweede set alsnog in met een zwakke forehandreturn: 7-5.

Prompt kantelde het momentum en bij een 2-0 achterstand in de tweede set moest Bertens weer in debat met zichzelf. Je moet van gras leren houden, maar Bertens toonde zich jarenlang een koele minnaar. Ze constateerde ook voor haar partij tegen Williams dat haar favoriete slag op gravel, de zware topspinbal met de forehand, geen rendement heeft op gras. Ze vergat er opnieuw bij te zeggen dat ze wel degelijk een alternatief heeft.

Haar opslag behoort in potentie tot de buitencategorie en levert zeker op gras gratis punten op. Eerst repareerde de break en vanaf 2-2 werd de partij uit de derde ronde een heerlijke thriller met wisselende kansen. Bertens leverde sterke opslagbeurten af en zette zo Venus Williams onder druk met haar service. Op 4-3 worstelde Venus zich na 15-40 en twee breakpoints voor Bertens nog naar 4-4.

Backhandmisser

Bertens gaf geen krimp, bleef soepel serveren tot 7-6 en nam het publiek nog één keer mee op de achtbaan in haar hoofd. Nu moest ze ook de geschiedenis verslaan, de vrouw die maar liefst 21 jaar geleden haar debuut maakte. In Miami liep Bertens nog tegen een onzichtbare wand, nu kreeg ze Venus Williams wel op de knieën.

Op matchpoint 1 scoorde Williams met een schitterende volley, op matchpoint 2 redde ze zichzelf met haar handelsmerk, de forehand. Bertens bleef nu wel gedurfd retourneren tot de jackpot viel, na een backhandmisser van Venus Williams. Voor het eerst sinds 2007, toen Michaëlla Krajicek de kwartfinales bereikte, heeft Nederland weer een speelster in de tweede week op Wimbledon. Het zou voor Bertens een mooie reden om het gras eindelijk haar liefde te verklaren.