Bertens verliest in kwartfinale Wimbledon van Görges

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de laatste vier op Wimbledon te bereiken. De Wateringse was in de kwartfinales niet opgewassen tegen Julia Görges. De Duitse won met 3-6, 7-5, 6-1.

Kiki Bertens. Foto EPA

Bertens begon goed aan de partij en had in de eerste set aan een break voldoende om de winst te pakken. In de tweede set moest Bertens bij een stand van 1-2 haar servicegame inleveren. De Nederlandse slaagde er ondanks een sterke fase van de Duitse in om toch terug te breken. In de slotfase van de set kwam Bertens opnieuw onder druk te staan. Ze werkte nog twee setpunten weg, maar na een minder sterke servicegame moest Bertens de set toch aan Görges laten.

In de beslissende set had Bertens het zwaar op haar servicegames en werd ze al in het begin van de set gebroken. Ze slaagde er daarna niet meer in een ommekeer te forceren.

Görges speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Serena Williams.