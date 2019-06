Bertens te nuchter om als tennisdiva door het leven te gaan

Kiki Bertens tijdens haar partij tegen haar voormalige dubbelpartner, de Zweedse Johanna Larsson in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. Beeld ANP

Direct na de gewonnen partij van Kiki Bertens tegen haar voormalige Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson (6-3, 6-1) verzamelt een trits fans zich bij de uitgang van het Centre Court. Allemaal hopen ze op een handtekening of selfie met de beste Nederlandse tennisster ooit. Een tikkeltje ongemakkelijk poseert Bertens vluchtig voor de camera’s, voordat ze met een golfkarretje wordt weggereden.

Op de Libéma Open, het grastoernooi van Rosmalen, is de als eerste geplaatste Bertens deze week het uithangbord. Als nummer 4 van de wereld is haar status definitief veranderd. Al moet ze daar als schuchter meisje uit het Westland zelf nog altijd aan wennen.

‘Maar ik ga niet meer kotsend de baan op’, zegt ze grappend na haar eerste partij op gras dit seizoen.

Na haar zege in Madrid en halve finale in Rome gold Bertens als een van de titelkandidaten op Roland Garros. In Parijs moest de 27-jarige tennisster in de tweede ronde ziek opgeven en eindigde haar veelbelovende gravelseizoen in een anticlimax. Voor Bertens voelde het als een gemiste kans om haar eerste grandslamtitel te winnen.

Het doet volgens toernooidirecteur Marcel Hunze niets af aan haar status. Met Bertens heeft hij naar eigen zeggen een ‘echte wereldster’ weten te strikken. En hoewel het Centre Court dinsdagmiddag redelijk volstroomt, is het nog te vroeg om van een ware Kiki-mania te spreken. Niet in de laatste plaats door de tennisster zelf.

Bertens is te nuchter om als tennisdiva door het leven te gaan. Met haar oer-Hollandse voorkomen doet ze in de verste verte niet denken aan wereldsterren als Serena Williams of Maria Sjarapova, al bestrijdt Hunze dat. ‘Kiki is een wereldster op haar manier. Ze is altijd zichzelf en heeft geen sterallures.’

Daarmee doelt Hunze op een andere wereldster die hij in het verleden naar Rosmalen wist te halen. Die boekte drie hotelkamers, maar liet via zijn manager pas weten dat hij twee dagen later zou komen toen de taxichauffeur op Schiphol al op hem stond te wachten. Hunze: ‘Sommige wereldsterren denken dat de wereld alleen om hen draait. Dat is bij Kiki alles behalve het geval.’

Ze vindt het nog altijd lastig om in de schijnwerpers te staan. Haar eerste overwinning op gras tegen de nummer 148 van de wereld in Rosmalen voelt ook als een opluchting. ‘Spelen voor je thuispubliek zorgt altijd voor extra druk’, geeft ze toe. ‘Het is de enige keer dat ik in Nederland speel, dus je wil het goed doen.’ Het liefst zou ze haar partijen op een bijbaan afwerken. Maar dat kan niet meer met haar nieuwe status.

Met de Nederlandse nummer 4 van de wereld heeft Hunze twee vliegen in een klap gevangen. Volgens Hunze wil iedere toernooidirecteur hetzelfde: landgenoten die het goed doen en een aantal spelers van naam en faam. ‘Met Kiki hebben we iemand die aan beide voorwaarden voldoet.’ De laatste keer dat Hunze een Nederlandse wereldtopper mocht verwelkomen was Richard Krajicek.

‘Uiteindelijk heb je nationale helden nodig om een extra vibe te creëren’, vervolgt hij. ‘Dat is in elke sport zo. Of het nu de Formule 1 is met Max Verstappen of tennis met Bertens. Acht jaar geleden waren Nederlanders nauwelijks geïnteresseerd in autosport. Nu kijken er wekelijks meer dan een miljoen mensen. En dat is niet omdat iedereen Lewis Hamilton wil zien winnen.’

Hunze merkt dat de publieke belangstelling in Rosmalen is toegenomen. Het ligt niet alleen aan Bertens, meent hij. Ook bij de mannen heeft hij met Stefanos Tsitsipas een blikvanger. De Griekse nummer 6 van de wereld werd op Roland Garros na een zinderend gevecht met Stanislas Wawrinka in de vierde ronde uitgeschakeld.

‘Kiki kan het toernooi niet in haar eentje dragen. Dan zou je veel te afhankelijk zijn. Maar dat ze belangrijk is, moge duidelijk zijn.’

Zelf voelt ze dat haar populariteit is toegenomen, al probeert ze zich niet gek te laten maken. In Rosmalen ervaart ze ook het gemak van haar nieuwe aanzien. Waar ze voorheen de trainingsbanen een uur met collega-tennissers moest delen, heeft ze die nu anderhalf uur voor zichzelf. ‘Daaraan merk je dat mijn status veranderd is.’

Heeft ze van Hunze nog meer privileges gekregen? Na een korte stilte: ‘Ik moet wat meer dingen voor het toernooi terugdoen. Dat is logisch en alleen maar leuk… Of nou ja leuk, het hoort erbij.’