Bertens moet Duitse vriendin Görges voorrang verlenen op Wimbledon

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de laatste vier op Wimbledon te bereiken. De nummer 1 van Nederland werd uitgeschakeld in de kwartfinales na een nederlaag in drie sets: 3-6, 7-5, 6-1

Kiki Bertens. Foto EPA

Julia Görges sloeg de handen voor haar gezicht van verbazing, nadat ze haar Nederlandse vriendin Kiki Bertens in drie sets (3-6, 7-5, 6-1) had verslagen. Vijf keer op rij was de 29-jarige Duitse in de eerste ronde op Wimbledon uitgeschakeld. Nu treft ze in de halve finales Serena Williams, die zich langs de Italiaanse Camilla Georgi worstelde: 3-6, 6-4, 6-4. Voor Bertens bleek de kwartfinales op Wimbledon het eindstation.

Alles was mogelijk na de kaalslag op Wimbledon, waar de toptien van de plaatsingslijst voor het eerst sinds de invoering van het proftennis in 1968 al voor de kwartfinales werd afgevoerd. Bertens had Görges al twee keer verslagen, al was het op rood (Neurenberg) en groen gravel in Charleston. Bij dat toernooi veegde Bertens Görges van de baan, dinsdag op baan 1 werd het aanvankelijk een gevecht tussen twee van de beste serveerders op Wimbledon.

Görges was een tikje beter, tot Bertens op 3-3 een breakpoint overleefde en vanaf 4-3 meteen demarreerde naar setwinst: 6-3. In set 2 verzuimde de 26-jarige Bertens door te drukken. Op breakpoint in de openingsgame miste ze een backhandreturn op de tweede opslag van Görges. Bij 42 grandslamtoernooien had de Duitse routinier niets bijzonders laten zien, op Wimbledon beleeft ze een ongekende primeur.

Ronduit arrogant

Het was ook moeilijk voor te stellen dat Bertens haar tot de zeldzame vriendinnen in het vrouwencircuit rekent, want Görges stond bekend als hautain en afstandelijk. In 2013 gedroeg ze zich op Roland Garros ronduit arrogant in de partij tegen Arantxa Rus, maar volgens Bertens heeft Görges een metamorfose ondergaan. ‘Ik weet dat Julia niet zo goed bekend stond, maar ze beleeft haar sport nu heel anders dan vroeger. Ze is meer ontspannen en een mooie persoonlijkheid geworden.’

Ook in haar spel is Görges volwassen geworden. Hoewel ze Bertens van 4-1 nog liet terugkomen tot 4-4 gaf ze geen krimp. Ze imponeerde met schitterende forehandwinners, legde de bal ook met de backhand soepel langs de lijn en sloeg een eerste service als ze die nodig had. Bij een 6-5 achterstand betaalde Bertens meteen de rekening voor enkele onnodige fouten, waarna het licht langzaam doofde.

Forceren

Bertens had maandag na haar zege op Pliskova ook nog twee uur in het dubbelspel met Larsson op de baan gestaan. De energie vloeide in de derde set uit haar benen. Je zag de irritaties toenemen bij Bertens, die steeds meer ging forceren. Na de servicebreak in de vierde game leek Görges over de baan te zweven. Ze geselde Bertens met vlijmscherpe forehands en ze benutte in stijl het eerste matchpoint: 6-1. De innige omhelzing aan het net illustreerde de vriendschapsband, als iemand Görges een eerste halve finale op een grandslamtoernooi gunt is het Bertens.

Had er niet meer ingezeten voor de nummer 1 van Nederland? Gras is voor de koeien. Ga er lekker op voetballen. Tennissen doen we op gravel of hardcourt. Zo vertolkte Fed Cupcaptain Paul Haarhuis zijn weerzin in de jaren negentig, Bertens heeft de aversie tegen gras nog steeds niet helemaal overwonnen.

Maar is tennis op gras nog wel zo bijzonder? Kijk naar de partijen op Wimbledon en je waant je geregeld bij een toernooi op hardcourt. De kleur van het gras is anders, het spel wordt steeds eenvormiger. Volgens Richard Krajicek, winnaar in 1996, had ook Bertens Wimbledon kunnen winnen, omdat het trage gras steeds meer op hardcourt begint te lijken. En de warmte maakten de banen nog langzamer, waardoor ook Bertens kon domineren in de langere rally’s.

Met Kerber, Ostapenko en Serena Williams plaatsten drie grandslamkampioenen zich voor de halve finales op Wimbledon, Görges bezet de positie van de outsider die ook voor Bertens had kunnen zijn. Ze kan terugkijken op een prachtig toernooi, al voelt de nederlaag tegen Görges ook als een gemiste kans. Juist op de baansoort die ze zo lang verafschuwde had Bertens haar halve finale op Roland Garros in 2016 kunnen kopiëren.