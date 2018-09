Bertens kan nog steeds van iedereen verliezen, dus ook van nummer 103

Na haar sensationele zegereeks op het tennistoernooi in Cincinnati werd Kiki Bertens bij de US Open al tot de titelkandidaten gerekend. Coach Raemon Sluiter wist wel beter, zijn pupil bewees zaterdagavond in een jammerlijke partij van gemiste kansen dat ze nog van iedereen kan verliezen. De US Open is wederom een slagveld bij de vrouwen, ook Bertens werd als nummer 13 van de wereld voortijdig afgevoerd.

In de derde ronde verspeelde Bertens tegen de 19-jarige Marketa Vondrousova zowel in set 1 (5-3) als in set 3 (4-2) een voorsprong. De linkshandige Tsjechische verbeet de pijn van een beenblessure en bleef koel, toen ze de partij op 6-5 niet kon uitserveren. Bertens speelde een beroerde tiebreak in de beslissende set en arriveerde zondag al op Schiphol. De nederlaag tegen de nummer 103 was een bitter slot van een fraaie campagne op Amerikaans hardcourt.

Sluiter: ‘Op de momenten dat Kiki haar niveau van de laatste weken haalde, was ze de betere speelster. Ze kon het niet leveren, toen ze voorstond in de eerste en derde set. Vondrousova leek in de tweede set de weg kwijt, maar ze stond toch weer op in set 3. Een slechte game op 5-4 kostte Kiki de eerste set, het is achteraf misschien bepalend geweest. Nu moest ze in de achtervolging en dat heeft veel kracht gekost.’

Te voorzichtig

Vanaf 0-2 demarreerde Bertens naar 6-2 en Vondrousova leek de handdoek te werpen, toen ze in set 3 wederom met een servicebreak werd geconfronteerd. Juist in die fase speelde Bertens te voorzichtig, een oude kwaal. Het blijft voor haar een innerlijke strijd om zich te manifesteren als de aanvaller, de killer die een partij in het slot gooit. Ze oogde geknakt, toen Vondrousova met snoeiharde forehands zelfs uitliep naar 6-5. Sluiter: ‘Het werd lelijk tennis en hard werken, het zat ook niet mee. Bij een paar challenges zat Kiki er millimeters naast en gaf het elektronisch oog Hawkeye het punt toch aan Vondrousova. Kiki kreeg een netbal tegen, waarna Vondrousova na weer een bal op de netrand kon uithalen. Het liep al niet lekker, dan kun je dit soort tegenslagen er niet meer bij hebben.’

De cijfers illustreerden dat Bertens niet had mogen verliezen in Louis Armstrong Stadium. Ze maakte meer punten (109) dan Vondrousova, die zich zelfs tien dubbele fouten kon permitteren. Bertens sloeg ook meer winners (33), maar niet op de cruciale momenten in de grillige partij. De 44 onnodige fouten bleken bepalend, zeker ook in de slotfase van set 3 toen bij Bertens de energie uit haar benen vloeide.

Foto AFP

‘Het was niet goed genoeg’, vertelde Bertens, voor de camera van Eurosport. En coach Sluiter: ‘De nummer 103 staat nu in de vierde ronde op de US Open. Je ziet opnieuw hoe marginaal de verschillen in het vrouwentennis zijn. Natuurlijk was het een partij van de gemiste kansen die Kiki had moeten winnen.

‘Het kostte haar echter veel moeite om een constant niveau vast te houden, zowel tennistechnisch als mentaal. Die zaken vielen samen, je merkte dat Kiki vermoeid raakte. Ze heeft de laatste weken veel gespeeld. Bovendien is er nogal wat gebeurd met haar na die titel in Cincinnati. Ze probeerde zich af te sluiten voor de hype rond haar persoon, maar het doet wel iets met je.’

Schema lag open

Zelfs drievoudig Wimbledonkampioen John McEnroe filosofeerde over een grandslamtitel voor Bertens, die tot dit jaar niks presteerde op hardcourt en op de US Open nooit verder kwam dan de tweede ronde. De primeurs stapelden zich op voor Bertens bij een memorabele reis langs de Amerikaanse toernooien. En het speelschema lag open na een nieuwe exodus van geplaatste speelsters, zoals die eerder op Wimbledon plaatsvond.

Halep vloog er als nummer 1 al in de eerste ronde uit, evenals vorig jaar bij de US Open. De als tweede geplaatste Wozniacki mocht een rondje later naar huis, Kvitova (5de) liet zich verrassen door de snel furore makende Sabalenka. Kerber (4) en Garcia (6) bezweken eveneens in de hitte op Flushing Meadows. Voor Bertens leek de weg vrij naar een tweede kwartfinale na Wimbledon, tot de deur al in de derde omloop hard in het slot viel.

Zeg het niet hardop tegen Bertens, ze hoort niet graag dat ze nu zelf een wereldtopper is geworden. Volgende week stijgt ze vermoedelijk naar de elfde plaats op de WTA-ranking. En voor de elite in het vrouwencircuit ligt de lat hoog. ‘Ook als nummer 11 is Kiki nog steeds een outsider voor grandslamtitels’, zegt Sluiter. ‘Er zal meer naar haar gekeken worden, maar ik weet dat Kiki daar goed mee omgaat.’

WTA Finals

Bertens staat nu zevende op de Road to Singapore, waar in november de afsluitende WTA Finals worden gehouden. Deelname aan het officieuze WK voor de beste acht speelsters van het jaar is een serieus doel geworden. Na een korte pauze begint Bertens aan haar tournee door Azië. Goed plannen is essentieel.

Sluiter: ‘In het schema van de komende maanden schrappen we misschien het eerste toernooi in Seoel om overbelasting te voorkomen. Tegelijkertijd moeten we wellicht ergens een gokje wagen om punten te verzamelen voor de WTA Finals. Het is een luxeprobleem voor Kiki na een prachtige zomer, al hadden we graag wat langer bij de US Open gezeten.’