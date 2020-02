Bertens kan Fed Cup-team niet langs Wit-Rusland leiden

Kiki Bertens en Demi Schuurs in actie in de beslissende dubbelpartij in de Fed Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Beeld ANP

Zonder een woord te zeggen stormde Kiki Bertens de baan af. Ze was niet meer in staat om haar teamgenoten te omhelzen. Ook niet om het hossende oranjepubliek in de sportcampus Zuiderpark in Den Haag te bedanken. Of om nog naar de pers te komen.

Het was niet des Bertens, hoe ze zaterdag afscheid nam na het verloren Fed Cup-duel tegen Wit-Rusland. De nederlaag ging ten koste van een plek in de finaleweek in april. Het team is nu veroordeeld tot de play-offs om volgend jaar weer in de kwalificatieronde voor de finaleweek te mogen spelen. De pijn van gemiste kansen, een duel dat op het laatste moment toch nog werd weggegeven, zat heel diep bij de kopvrouw van Nederland.

Dubbelspel

Haar vertrek van de baan staat model voor de staat van de nationale ploeg. Bertens staat sinds haar doorbraak naar de mondiale toptien eenzaam aan de top. Daarachter is het stil, al jaren. Arantxa Rus maakte dit jaar haar rentree in de mondiale tophonderd, maar ze had niet de kwaliteit om door te pakken toen haar tegenstander Aliaksandra Sasnovitsj na een verloren eerste set waarin ze geen enkele game won, huilend op haar bankje zat.

Bertens won haar beide partijen in het enkelspel, Rus verloor haar duels dus kwam het aan op een beslissend dubbelspel. Daarin trad Bertens met Demi Schuurs aan tegen het Wit-Russische koppel Sabalenka/Sasnovitsj, de nummer 13 en 46 van de wereld. Schuurs is de reden dat Kiki Bertens zich voor het eerst in twee jaar weer meldde voor de Fed Cup. Om naar de Olympische Spelen in Tokio te kunnen, waar ze met haar goede vriendin een medaille wil winnen in het dubbelspel, moest ze nog één keer spelen voor haar land. Ze had er een spuit in het slijmbeurs bij haar pijnlijke achillespees voor over.

Het dubbelspel werd een slopende wedstrijd met breakpoints over en weer. In de tiebreak van de derde set ging het gelijk op tot Bertens een dubbele fout sloeg waardoor de Wit-Russinnen op matchpoint kwamen. Met een goede service van Sasnovitsj en een smash van Sabalenka was het klaar: 6-4, 3-6, 6-7 (8-10). Wit-Rusland had Nederland met 3-2 verslagen.

Ticket binnen

Het landentennis betekent veel voor Bertens. In teamverband kon ze altijd boven zichzelf uit stijgen, het was de springplank naar de wereldtop. Arantxa Rus, Demi Schuurs en Lesley Kerkhove zijn vriendinnen waarmee ze opgroeide op de baan. Met Bertens bereikte de ploeg in 2016 de halve finale. In de twee jaar dat ze niet speelde om zich op haar eigen carrière te richten, gingen alle duels verloren.

Paul Haarhuis had als Fed Cup-captain een positief effect op het begin van haar carrière. Hij vierde grote successen met de vrouwenploeg. Maar de chemie lijkt uitgewerkt nu Bertens de stap naar de wereldtop heeft gemaakt. Er moest een goed gesprek worden gevoerd om haar weer bij de ploeg te krijgen. Er waren dingen gebeurd in de communicatie die de sfeer tussen coach en speelster niet bevorderde.

Het ging weer fout deze week toen Haarhuis in de persconferentie per ongeluk eruit flapte dat Bertens een spuit in de slijmbeurs bij haar pijnlijke achillespees had gekregen om te kunnen spelen. Dat kon ze niet waarderen. Tijdens haar partijen sprak Haarhuis op verzoek van Bertens amper met haar. ‘Dat is hoe zij het graag wil. Ze heeft soms zoveel aan haar hoofd dat het te veel is als ik ook nog van alles ga roepen.’

Het is de vraag of Bertens er tijdens de play-offs in april bij is. De reden om weer voor haar land te spelen had te maken met het ticket naar Tokio. Dat is met dit duel nu binnen. Voor Haarhuis zal het waarschijnlijk zijn laatste duel zijn als coach van de ploeg. Hij zei al eerder dat het tijd is voor een opvolger. Eén van de namen die wordt genoemd is Raemon Sluiter, de oude coach van Bertens.