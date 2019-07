Bertens en Townsend raakten verwikkeld in psychologisch steekspel op Wimbledon - dat Bertens wint

Bertens en Townsend schudden elkaar de hand na de wedstrijd. Beeld Getty Images

Gras en Bertens worden nooit de grootste vrienden, vloekend en tierend reageerde de nummer 4 van de wereld haar frustraties af na weer een misser. Op gras ‘doet haar bal niks’, zoals ze het zelf formuleert. Op gravel is Bertens gevreesd om haar loodzware topspinballen, die ze op gras niet kan produceren. De zwaar gebouwde Townsend is geen modelatlete, maar de linkshandige baseliner beheerst het grastennis tot in de finesse. En de nummer 123 van de wereld kwam dus tot één punt van de zege.

Met voormalig Wimbledonfinalist Betty Stöve als eregast op de tribunes kwam Bertens maar niet in haar ritme. Townsend heeft veel balgevoel, je moet haar achteruit drukken en laten bewegen. Daar kwam Bertens bijna twee sets lang niet aan toe. Ze leverde op 2-3 na 40-0 alsnog haar service in en coach Raemon Sluiter zag meteen het effect. ‘Toen sloeg de twijfel toe.’

Bij een 5-3 achterstand in de eerste set kreeg Bertens nog drie breakpoints, maar Townsend knokte zich vanaf 0-40 naar setwinst: 6-3. ‘Niet veel meisjes zijn zo handig als Taylor’, aldus Sluiter. ‘Zij weet precies wat ze op gras moet doen, Kiki moet nog steeds leren om op deze baansoort naar voren te tennissen.’

Steekspel en achtbaan

De tweede set ontwikkelde zich tot een psychologisch steekspel en een achtbaan van emoties, waarbij het momentum telkens kantelde. Bertens demarreerde van 1-3 naar 5-3, maar kon de set niet uitserveren. Townsend bleef geraffineerd naar buiten serveren, kwam waar mogelijk naar het net en miste bijna geen volley. Op één na Ze overleefde twee setpoints en brak meteen de opslag van Bertens, die in een crisisgame op 5-6 op de rand van de afgrond balanceerde.

Op matchpoint was haar backhandreturn allesbehalve overtuigend, maar Townsend faalde voor open doel. ‘Ik dacht dat het klaar was’, bekende Bertens. ‘Ik liep al naar het net, Townsend kon de bal overal wegleggen. Maar ze deed het niet. Soms moet je ook een beetje geluk hebben.’

Townsend zal nog lang terugdenken aan die gemiste kans. Bertens vond de nooduitgang, al wankelde ze ook nog door de tiebreak: 7-5. Je voelde aan alles dat Townsend niet alleen fysiek geen derde set meer aankon. Ze was mentaal geknakt, leverde in de openingsgame van de derde set haar service in en liep gelaten achter Bertens aan. ‘Jaaaaaaaa’, de oerkreet kwam bij Bertens uit haar tenen, nadat ze met een ace haar matchpoint had benut.

Het was ook wel degelijk een mentale overwinning voor Bertens. ‘In het verleden had ik al na de eerste set gedacht: dit wordt hem niet meer. Nu bleef ik toch geloven in die ene kans.’

Glimlachend erkende Sluiter dat hij kinderen soms zou aanraden hun oren even dicht te doen als Bertens scheldend over de baan loopt. ‘Liever die ontlading dan dat ze het gaat opkroppen. Ik zag haar gezicht vertrekken in die eerste set, maar ik geef Kiki een compliment voor haar houding.’

Titelverdedigster Angelique Kerber ligt er al uit, ook op Wimbledon ligt het veld weer open bij de vrouwen. In de derde ronde treft Bertens de Tsjechische Barbara Strycova, die ook over soepele handen beschikt. Bertens leeft nog, ze krijgt een herkansing. Voor haar de ideale uitgangspositie om stiekem nog ver te komen op Wimbledon.