Bertens al na één partij klaar op Roland Garros

Kiki Bertens. Beeld AP

Het is de eerste keer sinds 2015 dat Bertens in de openingsronde blijft steken in Parijs. Vorig jaar haalde ze de vierde ronde, net als in 2014. In 2016 haalde ze zelfs de halve finales op Roland Garros.

Bertens heeft dit seizoen pas één overwinning geboekt op de WTA Tour. Eind vorige maand won ze een wedstrijd in Madrid, wat tevens haar laatste toernooi was. In aanloop naar Roland Garros kwam ze niet in actie omdat haar achillespeesblessure opspeelde.

Later op maandag komt Arantxa Rus nog in actie in het vrouwentoernooi. Zij treft de Roemeens Mihaela Buzarnescu.