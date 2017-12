Bert Wagendorp over de astma van Froome: periodieke verontwaardiging over doping hoort bij de sport

Waar vind je nog het sprookje van wederopstanding? In de sport

Sport is, nu we de illusie die de religie ons voorhield zijn kwijtgeraakt, de eerste onder de illusoire systemen geworden. We weten dat het een corrupte bende is, dat de eretribunes worden bevolkt door oplichters, dat atleten soms iets doen wat niet mag en dat de uitslag mogelijk al voor de wedstrijd bekend was. Maar we houden onszelf voor dat dat niet altíjd het geval is - wat gelukkig ook zo is. We willen ons niet ook van de laatste illusies laten beroven. Sport is leuk, vooral met oogkleppen op. Waar vind je nog het sprookje van wederopstanding? In de sport.



Ooit was sport een spel, omgeven met de morele waarden van het spel, kort samengevat met 'fair play'. Nu is sport puur entertainment geworden, televisie-amusement. De sporters zijn acteurs, duivelskunstenaars, stand-up-balgoochelaars en raskomedianten met het applaus aan hun kont. Tot Froome een pufje neemt en diepe verontwaardiging bezit neemt van alle sportparticipanten - collega-atleten, liefhebbers, sportjournalisten. Het is een vreemde, plotseling opduikende verontwaardiging. Het is alsof iemand al jaren boven de beerput hangt, opeens een scheetje ruikt en roept: het stinkt hier!