Bert van Marwijk op de valreep toch nog naar WK - als bondscoach van Australië

De afgelopen twee jaar werkte Van Marwijk als bondscoach van Saoedi-Arabië. Nadat hij kwalificatie voor het WK had afgedwongen, door onder meer Australië voor te blijven in de poule, stapte hij op. Hij voelde zich beperkt in zijn vrijheden. Dat hij via een omweg alsnog in Rusland zal zijn, noemde voorzitter Steven Lowy van de Australische voetbalbond 'groot nieuws'. 'Van Marwijk heeft Nederland naar de finale van het WK van 2010 gebracht en Saoedi-Arabië naar het komende WK. Hij is van wereldklasse.'



Zijn ervaring gaat Van Marwijk zeker helpen, denkt Verbeek. 'Hij weet wat nodig is om op een groot toernooi te presteren.' En over over één ding hoeft hij zich in elk geval geen zorgen te maken: de mentaliteit van zijn spelers. Verbeek: 'Een Australiër gaat altijd het veld in met het idee dat er iets te halen valt. Het is mouwen opstropen en gaan. Er heerst een geweldige topsportcultuur in het land.'