Bert van Marwijk naar het WK als bondscoach van Australië

Wereldklasse

Steven Lowy, voorzitter van de Australische voetbalbond FFA, toonde zich zeer ingenomen met de komst van de ervaren Van Marwijk. 'Hij heeft in het verleden laten zien een coach van wereldklasse te zijn en hij kent onze ploeg heel goed.' Saoedi-Arabië en Australië zaten op weg naar het WK in dezelfde (Aziatische) groep.



Van Marwijk volgt de in november opgestapte Ange Postecoglou op. De geboren Griek had de nationale ploeg van Australië ruim vier jaar onder zijn hoede. De kwalificatie richting dit WK verliep echter uiterst moeizaam, waardoor de positie van Postecoglou onder druk kwam te staan. Zijn permanente vervanger wordt 'in de nabije toekomst' bekendgemaakt, aldus FFA.



Nadat de Australische coach Graham Arnold eerder deze week liet weten niet beschikbaar te zijn als bondscoach groeide de kansen van Van Marwijk, die ook op het lijstje stond van kandidaten. De oud-bondscoach van Oranje kwalificeerde zich afgelopen jaar met Saudi-Arabië voor het WK, maar stopte als bondscoach omdat hij geen overeenstemming kon bereiken met de bond over de voorwaarden voor een langer dienstverband.



Australië kwalificeerde zich voor de vierde keer op rij voor het WK en speelt in de poulefase tegen Frankrijk, Denemarken en Peru. Van Marwijk treedt in de voetsporen van Guus Hiddink en Pim Verbeek die het nationale team van Australië al eens onder hun hoede hadden.



Van Marwijk leidde het Nederlands elftal in 2010 naar de finale van het WK.