Bert van Marwijk als bondscoach van Australië naar WK

Australië plaatste zich onder leiding van Postecoglou voor het WK via de play-offs tegen Honduras. Ook Van Marwijk (65) plaatste zich vorig jaar met Saoedi-Arabië voor de eindronde van het WK, maar kon vervolgens geen overeenstemming bereiken over een verlenging van zijn contract.



Australië had eerst zijn zinnen gezet op de Australische coach Graham Arnold, maar nadat die eerder deze week liet weten niet beschikbaar te zijn, groeiden de kansen van Van Marwijk, die ook op het lijstje stond van kandidaten.



Steven Lowy, voorzitter van de Australische voetbalbond FFA, toonde zich zeer ingenomen met de komst van de ervaren Van Marwijk. 'Hij heeft in het verleden laten zien een coach van wereldklasse te zijn en hij kent onze ploeg heel goed.' Saoedi-Arabië en Australië zaten op weg naar het WK in dezelfde (Aziatische) groep.



Van Marwijk leidde het Nederlands elftal in 2010 naar de finale van het WK. Hij treedt als coach van Australië in de voetsporen van Guus Hiddink en Pim Verbeek, die respectievelijk in 2006 en 2010 met de 'Socceroos' als bondscoach actief waren op een WK.