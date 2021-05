Bernal weet roze trui te behouden in bergetappes Giro

Bernal in zijn roze leiderstrui op weg naar de finish. Beeld EPA

Caruso, de 33-jarige superknecht die per ongeluk kopman werd van Bahrein-Victorious na het uitvallen van liefst drie mannen boven hem in de pikorde, verstevigde met zijn etappewinst zijn tweede plek in het klassement en staat nu 1 minuut 59 op Bernal die als tweede bovenkwam zaterdag. ‘Ik denk dat ik de gelukkigste man op aarde ben’, zei Caruso na zijn eerste overwinning op het hoogste niveau.

Simon Yates, derde in het algemeen klassement, was de verliezer van de dag. Van hem werd voorafgaand aan de twee bergritten het meest verwacht, maar hij verloor zaterdag exact evenveel tijd als hij vrijdag terugpakte op Bernal in de 19de etappe die Yates wel won. ‘Ik ben écht blij!’, peperde hij de tv-kijker vrijdag in, maar het was niet de alles verschroeiende zege waarop de Britse uitdager van de rozetruidrager had gehoopt. Yates stond zaterdag (weer) 3 minuten en 23 seconden achter de Colombiaan, met alleen nog de afsluitende tijdrit naar Milaan zondag voor de boeg. De onderlinge verschillen in de top van het klassement zijn zo groot dat positiewisselingen niet worden verwacht.

Inzinking

Dat Bernals concurrenten toch meenden diens roze trui te kunnen bedreigen kwam door wat woensdag gebeurde. Die dag kreeg Bernal een inzinking in de laatste klimkilometers, maar beperkte hij de schade dankzij ploeggenoot Daniel Martínez - ‘bedankt dat je mijn beschermengel bent’, twitterde Bernal. Yates, die zich al had neergelegd bij een tweede plaats in de eindrangschikking als het hoogst haalbare, zag opeens mogelijkheden en pakte woensdag meteen 53 seconden op de twee weken ongenaakbaar rondrijdende Bernal.

Vrijdagochtend werd het peloton wakker met de vraag: had Bernal een eenmalige slechte dag of is hij alsnog te pakken? Het antwoord zou komen in de laatste 9 kilometers naar de top van de Alpe di Mera, een klim in de Wallisser Alpen die rustig begint, maar bedrieglijk steil eindigt. Ergens zou Yates het gaan proberen en Caruso niet, die zou volgens de kenners al blij zijn als hij Bernal bij kan houden.

Yates (28) fietst bovendien met flink wat revanchegevoelens omhoog als het om de Giro gaat. In die van 2018 was hij de eerste twee weken net zo onomstreden als Bernal nu en begon hij de 19de etappe ook in de roze trui. Totdat op die 25ste mei de Colle delle Finestre op Yates’ pad kwam. Op die deels onverharde klim van de eerste categorie had hij een monumentale inzinking en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome de beste dag van zijn carrière. Yates verloor 39 minuten die dag en duikelde van plek 1 naar 18. Hij eindigde die door Froome gewonnen Giro twee dagen later als 21ste op een uur en een kwartier.

Dat Yates wel degelijk een drie weken durende ronde aankan, bewees hij nog hetzelfde jaar door de Ronde van Spanje van 2018 te winnen.

Verstoppen

In de eerste twee weken van deze Ronde van Italië bleef Yates buiten beeld. Hij zal wel geleerd hebben van ‘2018’, dachten de volgers: eerst verstoppen om in de derde week genadeloos toe te slaan. Yates ontkende vaagjes: hij had iets onder de leden gehad, maar de benen waren er na twee weken weer.

De man uit Bury, een voorstad van Manchester, zag vrijdag voor de start van de etappe op Twitter wat concurrent Bernal van plan was: controleren, niet aanvallen. En zo zag het er ook uit in de 156 kilometers voor de klim. De ploeg van Yates, BikeExchange reed op kop, samen met mannen van Dekeuninck-Quick-Step, die voor hun aas João Almeida reden. De Portugees staat 8ste in de rangschikking, maar dat had plek 4 kunnen zijn als hij zich niet had hoeven opofferen voor het sprookje van zijn ploegmaat Remco Evenepoel. Na een zware, maandenlange revalidatie als eerste klus meedoen voor de overwinning in een grote ronde was zelfs van het Belgische wonderkind te veel gevraagd.

Achter die twee ploegen was Ineos-Grenadiers van Bernal inderdaad aan het controleren. Zo ging het naar het dorp Scopello dat, zoals elke start- en finishplaats van de Giro, in steunkleur roze de mooiste dag van het jaar beleefde. En vanuit Scopello: naar boven. Op eenderde van de slotklim lagen er twaalf mannen op kop. Ze vormden, inclusief de Nederlander Koen Bouwman die van plek 13 een plaatsje opschuift, precies de top-12 in het algemeen klassement na afloop van de rit - deze Giro blijkt een waar klimfestijn.

Openingszet

Het wachten was op Yates’ openingszet en die kwam op ruim 6 kilometer voor de streep. Hij moest wel, want ruim 3 minuten goedmaken vergt klimkilometers. Maar 1000 meter verderop had Yates nog maar 13 seconden voorsprong op Bernal bij elkaar gesprokkeld. En heel veel meer werd het niet. Yates moest zich tevreden stellen met de etappe gevolgd door Almeida op 12 tellen en Egan - ‘ik ben heel blij met mijn vorm’ - Bernal, die berekenend de schade beperkt tot 28 seconden, alweer met steun van ‘mijn beschermengel’.

Zaterdag ontrolde zich min of meer hetzelfde scenario, met Caruso in de rol van de vrijdagse Yates. Eerst controleert Ineos tot de slotklim. Daar zit de top van het klassement bij elkaar, Caruso daagt uit, komt niet verder dan een krappe halve minuut en is blij met de etappewinst. En alweer dankzij Martínez, die derde werd zaterdag en naar plek 6 in het algemeen klassement opschuift, beperkt de calculerende Bernal de schade. De eindoverwinning in de Ronde van Italië 2021 kan hem niet meer ontgaan.