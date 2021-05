Bernal neemt verder afstand van zijn concurrenten, vooral Evenepoel verliest tijd

Rozetruidrager Egan Bernal heeft zijn leiderspositie na de elfde etappe van Giro versterkt. Beeld REUTERS

Op de derde gravelstrook, ruim 20 kilometer voor de finish van de etappe, praat Egan Bernal in zijn roze leiderstrui. Daarin zit het microfoontje waarmee de Colombiaanse klassementsleider van de Ronde van Italië contact heeft met zijn ploegleider. Die ziet op zijn beeldscherm in de auto wat zijn Ineos-kopman door het stof achter hem niet kan waarnemen: zijn belangrijkste concurrent, Remco Evenepoel, heeft het moeilijk. Als hij is uitgesproken, laat Bernal zijn shirt los, klemt de handen om de remgrepen, zet aan en pakt uiteindelijk ruim twee minuten op de jonge Belg.

Als een mini-Strade Bianche staat etappe elf van de Giro in het koersboek. Dat betekent glooiende Toscaanse velden, cipressen en stofwolken: van de laatste 70 kilometer is de helft onverhard, verdeeld over vier delen met ‘witte wegen’. Wie een lekke band krijgt of valt, verliest veel tijd voordat een nieuwe fiets kan worden aangereikt.

In de echte Strade Bianche, die de Nederlander Mathieu van der Poel op 6 maart won, werd Bernal derde. Hij weet dat Evenepoel straks tijd op hem gaat winnen in de afsluitende tijdrit. En ook dat de Belg ervaring mist op de steentjes waarop fietsen als ijsdansen is. Conclusie: Bernal moet deze etappe aangrijpen om de marge van 14 seconden op Evenepoel uit te bouwen.

Onwennig

Dat lukt al bijna op de eerste gravelstrook. Onwennig rijdt de renner van Deceuninck-Quick Step achteraan, waar ex-mountainbiker Bernal controle uitstraalt. Meer dan zijn enthousiaste ploeggenoot Filippo Ganna, die maar net weet weg te blijven van de smalle greppels aan weerszijden van elke witte weg. Evenepoels ploeg brengt de kopman weer terug naar voren.

Dat lukt ook nog op gravelstrook twee, maar op nummer drie is het raak voor Bernal. Waar hij nog voldoende grijs bestofte ploegmaats om zich heen heeft om hem aan tijdwinst te helpen, blijken die van Evenepoel zich in de twee eerdere stroken te hebben opgeblazen. Op de Portugees João Almeida na. Die had voor de Giro gedacht kopman te zijn, want Evenepoel komt terug na een lange revalidatie en reed nog nooit een grote, drieweekse ronde. Almeida fietste daarentegen vorig jaar twee weken in het roze.

Het duurt lang voordat Almeida zich uit de groep-Bernal naar de eenzame Belg laat afzakken. Even zit die op Almeidas achterwiel, maar opeens is de Portugees er vandoor. Woest rukt Evenepoel zijn oordopje uit het linkeroor. Het ding bungelt minutenlang aan een draadje. Als Almeida weer op zijn ploeggenoot heeft gewacht, doet Evenepoel het oortje in en zetten de twee vol aan.

Ze kunnen echter niet op tegen de vele belangen die een minuut voor hen spelen. Niet alleen Bernal wil tijd winnen op Evenepoel, dat willen ook favorieten zoals de Britten Simon Yates en Hugh Carthy, de Rus Aleksandr Vlasov, de Italiaan Damiano Caruso en de Duitser Emanuel Buchmann. En de Noorse verrassing van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg: Tobias Foss.

Tempo omhoog

Op een steil stuk asfalt, een kilometer of zes voor de finish, beseft het hele uitgedunde groepje dat iedereen een sprong in het algemeen klassement kan maken. Het tempo vliegt omhoog en de winst op Evenepoel groeit van één naar twee minuten. Hij ziet af. Draaien wordt duwen. Almeida heeft niets in de gaten, verliest weer het contact met zijn ploegmaat en laat zich dan weer zakken.

Remco Evenepoel gaat na afloop van de elfde etappe van de Giro naar de doping controle. Beeld BELGA

Verderop gaat de etappewinnaar over de streep. De Zwitserse gravelliefhebber Mauro Schmid (21), eerstejaars prof van Qhubeka-Assos wint in de nauwe straten van toeristenplaats Montalcino de tweestrijd van de Italiaan Alessandro Covi (22) van UAE-Team Emirates.

Achter hen versnelt Bernal op indrukwekkende wijze een paar kilometer voor finish en gaat drie minuten na Schmid als eerste van de favorieten over de streep. ‘Veel klassementsrenners zouden vandaag tijd verliezen’, evalueert hij zonder namen te noemen. ‘Maar dit is meer dan ik vooraf dacht.’