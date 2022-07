Bergwijn voor recordbedrag naar Ajax, de club van zijn jeugd

Steven Bergwijn nog in shirt van Tottenham Hotspur, straks in dat van Ajax. Beeld Getty Images

Van Steven Charles Bergwijn (24) in het shirt van Ajax bestaan schattige foto’s. Hij is een jochie van een jaar of elf als hij poseert met de superspits van toen, Luis Suarez, voor de aftrap van een wedstrijd van het eerste elftal in een volle Arena. Suarez, zakkend door de knieën. Arm om de schouder van de glimlachende Bergwijn. Die staat trots te zijn, bal aan de voeten.

Of anders zijn daar foto’s van Bergwijn met Abdelhak Nouri, als jeugdspelers met ruimvallende korte broeken. De snelle aanvaller Bergwijn komt nu naar huis, al is met de reis vanuit Londen een recordbedrag gemoeid; 30 miljoen euro, volgens bepaalde media in Nederland en Engeland. De ondertekening van het contract moet nog geschieden. Bergwijn van Tottenham Hotspur naar Ajax is de in alle opzichten verwachte transfer, met een uiteindelijk fors opgedreven prijs, omdat Engelse clubs blijkbaar nog meer wilden betalen. Alleen: Bergwijn, geboren en getogen in Amsterdam, wilde naar Nederland.

Steven Bergwijn (r) en Abdelhak Nouri in de jeugd van Ajax. Beeld Twitter

Hij ging als jochie van Waterwijk naar Ajax en vertrok daar op zijn dertiende met ruzie, onder meer omdat - volgens de overlevering - zijn vader tijdens een toernooi in Zweden met een witte zakdoek zwaaide naar de trainers. Zoonlief zat op de bank. Ajax stuurde hem weg. Hij en Nouri waren jarenlang een gouden combinatie op de Toekomst. Nouri gaf de passes, Bergwijn sprintte in de diepte en rondde af. Hij vertrok naar PSV, brak door in Eindhoven en verdiende twee jaar geleden een transfer naar Tottenham, ook voor ongeveer 30 miljoen euro.

Weinig speeltijd bij Spurs

Bij Spurs was hij soms goed, maar hij kreeg weinig speeltijd. Spurs kocht bovendien deze zomer de Braziliaan Richarlison van Everton, voor het dubbele bedrag dat Bergwijn kost. Bij Ajax is trainer Erik ten Hag vertrokken naar Manchester United, dat nog lonkt naar basisspelers als Antony en Lisandro Martinez, terwijl de nieuwe trainer Alfred Schreuder al drie belangrijke krachten is kwijtgeraakt aan andere clubs: Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch gingen naar Bayern, Sébastien Haller naar Borussia Dortmund. Haller was anderhalf jaar geleden de duurste transfer voor Ajax, dat ongeveer 22,5 miljoen betaalde aan West Ham United.

Ajax, dat ook linksachter Owen Wijndal (AZ) aantrekt, gaat vermoedelijk nog meer uitgeven aan oud-spelers. Ajax wil spits Brian Brobbey, die een jaar geleden transfervrij naar Leipzig vertrok, waar het hem matig beviel en waar hij vrijwel geen speeltijd kreeg. Ajax huurde hem reeds in de winterstop en wil hem nu kopen, voor een forse afkoopsom. Brobbey wil naar Ajax.

Bergwijn wil ook naar Ajax, mede omdat hij zeker wenst te zijn van speeltijd, in verband met het WK eind dit jaar in Qatar. Hij sprak al uitgebreid met trainer Schreuder. Bondscoach Louis van Gaal omarmde de aanvaller, die ondanks weinig ritme een cruciale rol speelde in de kwalificatie voor het toernooi in Qatar. Bergwijn is snel en op veel aanvallende posities inzetbaar. Hij kan overal in de voorhoede uit de voeten, of in een offensieve rol achter de aanvallers spelen. Bij Spurs kwam hij te weinig aan bod voor een speler van zijn kaliber, mede door de aanwezigheid van twee van de beste aanvallers in de Premier League: Son en Kane.