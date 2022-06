Bergwijn laat zien wat Van Gaals vertrouwen vermag

Steven Bergwijn in de Nations League-wedstrijd tegen België (1-4).

België - Nederland (1-4) in de Nations League was een proeve van wat Oranje vermag op het veld. Voetballers vol vertrouwen en plezier, op een plek waar ze zich senang voelen. Gestuurd door een trainer die de ene keer een aai over de bol geeft, dan weer streng is. Die oefent op een speelwijze met een volgens hem grotere kans op succes.

Onderliggende gedachte is dat het teamproces zelfs kán leiden tot een betere prestatie dan in 2014, toen de ploeg als derde eindigde op het WK. Dát is het geloof, hoe afhankelijk alles ook is van geluk, balletje paal, vorm of scheidsrechter.

Het is op papier simpel: de verdedigers en middenvelders zijn beter dan toen. De aanvallers Arjen Robben en Robin van Persie waren destijds de speerpunten. Nu is Memphis Depay op weg naar de status van topschutter aller tijden van het Nederlands elftal en is Steven Bergwijn op drift geraakt, qua scoren. Hij is het symbool van het huidige Oranje, benoemd tot uitblinker tegen België door bondscoach Louis van Gaal, met Frenkie de Jong dan, die de centrale rol grijpt.

‘We moeten het beste team worden’, aldus Bergwijn. Van Gaal stelde na België - Nederland de retorische vraag aan de aanvaller. Hoe kan het dat jij zo goed speelt in Oranje? ‘Ik krijg vertrouwen’, antwoordde de spits, met vijf goals in vier interlands, aannames, versnellingen, dribbels en schoten. De ene keer duikt hij op van links, dan vanaf rechts of in het centrum.

Waardering

Daar staat hij, die sterke jongen, twee dagen later in Zeist. Hij vertrekt bij Tottenham en wil naar Ajax, al zegt hij daar niet veel over in al zijn bescheidenheid. Bij Spurs hebben ze Kane en Son, geweldige aanvallers, en het is begrijpelijk dat hij niet altijd meedoet, maar het slaat een beetje door.

Schoot hij Nederland naar het WK, eind vorig jaar, kwam hij terug op de club en zei trainer Conte niet veel meer dan: ‘Goedemorgen. Gefeliciteerd.’ Verder: ‘Er wordt eigenlijk niet naar je omgekeken.’ Terwijl het echt niet zo is dat een trainer voortdurend tegen een speler moet praten. ‘Ik hoef niet eens zoveel tegen hem te zeggen’, aldus Van Gaal. Bergwijn: ‘Je voelt waardering, dat je ertoe doet. Dat is belangrijk. Als je geen waardering voelt... Ik denk dat iedereen wel weet hoe dat voelt. Als het goed is, heb je niet veel woorden nodig.’

Bij Van Gaal is het duidelijk. Twee echte aanvallers. ‘De trainer laat me vrij. Hij geeft me vertrouwen. Net als in het leven, doet vertrouwen veel.’ De rol is redelijk vrij, net als bij Memphis. Niet aan de zijlijn blijven staan, niet in het midden. Beetje terugzakken soms, om ruimte te scheppen voor snelheid. ‘Je kunt lopen waar je wilt. Ik ben altijd blij als de periode bij het Nederlands elftal eraan komt. Dan weet ik dat ik kansen krijg.’

Eigenlijk is het tegen het principe van Van Gaal, om iemand met weinig speeltijd te laten meedoen, maar met deze generatie kan het best. Spelers verzorgen zich goed en zijn fit. Verder probeert hij iedereen te doordringen van zijn specifieke rol in de 3-4-3, zeg maar de 5-3-2 van een tijdje geleden. 3-4-3 klinkt aanvallender. Neem Daley Blind en Denzel Dumfries, de twee buitenste pionnen van die vier in het midden. Als pure verdediger krijgen ze best kritiek. Te traag (Blind), technisch beperkt, te weinig inzicht en overzicht (Dumfries). Maar drie mannen in het centrum geven rugdekking, zodat ze ook kunnen aanvallen, tot hun vreugde.

Dumfries was op het EK al de beste Nederlander. Hij maakte een prachtige transfer naar Inter en is ook daar weer niet weg te denken. Blind had weer twee assists vrijdag, op 0-3 (van Dumfries) en 0-4, en dat had er zeker nog één meer kunnen zijn als Memphis nog een kans had benut. ‘Je hebt geen snelheid nodig voor diepgang’, zei Blind met lichte spot. Normaliter zitten ze veel te zeuren over zijn gebrek aan pure snelheid.

Veel keuze

Het zou zomaar kunnen dat Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt ook bij het WK geregeld op de bank zitten, want Jurriën Timber is een sensatie, ook in het door Van Gaal geëiste doordekken, Van Dijk is de onomstreden aanvoerder. Van Gaal wil per se een linksbenige centrale verdediger, en Nathan Aké was goed. Hij heeft veel keuze.

In elke linie is vertrouwen zichtbaar. Frenkie de Jong voetbalt in het centrum. Ze doen het al bij de kleinsten: de beste in het midden. Ja, tegenstanders zullen het hem moeilijker gaan maken, en dan is het ook aan anderen om zich in de opbouw te profileren. Memphis, reserve bij Barcelona, speelde helemaal niet zo goed vrijdag, maar maakte weer twee goals; 41 nu in Oranje. Als hij en Bergwijn brengen wat Robben en Van Persie brachten in Brazilië, is veel mogelijk in Qatar.

Bergwijn: ‘Ik ben nog niet op het niveau van Robben. Ik denk wel dat ik het kan bereiken. Maar ik moet nu een goede stap maken.’ Hij moet weg bij de club waar ze weinig vertrouwen in hem koesteren. ‘Ik kan niet nog zo’n seizoen hebben, ook mentaal niet.’