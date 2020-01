Bergwijn forceert en krijgt transfer naar de Spurs

Steven Bergwijn van PSV (r) in duel met Arno Verscheuren (NAC Breda). Beeld BSR Agency

Steven Bergwijn moet nog worden gekeurd, maar PSV en Tottenham Hotspur bereikten maandagnacht een akkoord over de overgang van de 22-jarige international. De nummer 5 uit de Engelse Premier League betaalt inclusief bonussen minstens 32 miljoen euro, de grootste transfer ooit voor PSV. Ook Gastón Pereiro verlaat PSV, voor slechts 2,5 miljoen euro verhuist de Uruguayaanse aanvaller naar het Italiaanse Cagliari.

Napoli investeerde in 2019 38 miljoen euro in de Mexicaanse sterspeler Hirving Lozano, maar een deel van dat bedrag ging naar de eigenaars van zijn transferrechten. In 2015 werd Memphis Depay voor 25 miljoen euro verkocht aan Manchester United. Bergwijn weigerde zondag mee te spelen tegen FC Twente, omdat hij een transfer wilde forceren. Zonder toestemming van de PSV-directie meldde hij zich in Londen, de kroniek van een onvermijdelijke transfer begon al donderdagavond in Breda.

Precies zes minuten na de ontluisterende 2-0-nederlaag in de KNVB-beker tegen NAC ontving technisch manager John de Jong een berichtje van zaakwaarnemer Fulco van Kooperen dat hij de volgende dag wilde praten over de toekomst van zijn cliënt Bergwijn. De timing zette kwaad bloed, de club staat in brand.

Eergevoel

Die avond haalde interim-coach Ernest Faber hard uit naar spelers, die ‘de trots missen om het shirt van deze mooie club te dragen’, zonder namen te noemen. Hij had de spelers reeds donderdagavond in Breda aangesproken op hun eergevoel en herhaalde de volgende zijn vraag. Wie wilde niet verder bij PSV?

Niemand stak zijn hand op. Zaterdag wees PSV een eerste bod van Tottenham Hotspur van 25 miljoen euro op Bergwijn af. De volgende ochtend belde de international Faber met de mededeling dat hij niet wilde spelen. omdat hij een transfer wenste te realiseren.

Bergwijn zou afgelopen zomer al vertrekken. Hij flirtte even met Ajax, de club waar hij is opgeleid, al kwam het nooit tot een bod vanuit Amsterdam. Sevilla schrok terug van de hoge transfersom, waarna Bergwijn besloot zijn contract te verlengen tot 2023 met de afspraak dat hij minstens een jaar zou blijven. PSV wilde het scenario uit 2015 kopiëren, toen Memphis Depay en Georginio Wijnaldum na de landstitel naar Engeland verhuisden.

Bergwijn heeft al drie landstitels behaald en kon de lokroep vanuit de Engelse Premier League niet weerstaan. Faber bevestigde na het duel het FC Twente dat hij Bergwijn succes had gewenst. En ‘schakelde meteen door naar spelers die wel willen spelen’.

Keuren

Had hij Bergwijn niet meteen moeten verwijzen naar de directie? Algemeen directeur Toon Gerbrands had het verzoek van Van Kooperen om Bergwijn te laten keuren in Londen toen al afgewezen. Er was formeel geen overeenkomst, Bergwijn moest in Eindhoven blijven.

Na de pijnlijke remise met Twente was PSV in de greep van chaos en oproer, toen een deel van de harde kern van de supporters het Philips Stadion bestormde. In de perszaal hoorde Gerbrands van diverse journalisten dat Bergwijn in Londen was gesignaleerd. Hij was woedend, dit was volgens hem tegen de afspraken in.

PSV had bovendien een bericht ontvangen van Tottenham Hotspur-directeur David Levy dat de club verder ging kijken. ‘Deal is off’. Die boodschap werd doorgestuurd naar Van Kooperen, waarna de zaakwaarnemer een nieuwe poging waagde om de impasse te doorbreken.

Bergwijn reageerde verbolgen met een ingesproken bericht op Instagram. Hij is geen rat en matennaaier, Faber had hem toch toestemming gegeven om met de Spurs te onderhandelen? Maandag haalden Gerbrands en zaakwaarnemer Van Kooperen de kou uit de lucht. Maar de onderhandelingen met Tottenham Hotspur liepen opnieuw vast.

Buffer

Maandagnacht bereikten de clubs alsnog een akkoord. Formeel wacht de PSV-directie de keuring af die woensdag wordt voltooid. Pas dan wordt de megadeal officieel bevestigd. Voor de club is het een welkome bonus na de vroegtijdige uitschakeling op Europees niveau. Na het wegwerken van een schuldenlast van ongeveer 50 miljoen euro bouwt PSV dankzij Bergwijn een buffer op.

Het perspectief van Bergwijn bij Tottenham Hotspur is onduidelijk, al past de snelle aanvaller bij het traditionele ‘reactievoetbal’ van coach José Mourinho. Bergwijn haalde dit seizoen met 10 assists en 5 doelpunten een redelijk rendement, hoewel hij in het bekerduel met NAC in gedachten al in Londen leek te zijn. Vanwege de blessure van topschutter Harry Kane konden de Spurs aanvallende impulsen goed gebruiken.

PSV liet zijn paradepaardje vroegtijdig vertrekken in de wetenschap dat de landstitel allang uit zicht is geraakt. Zonder Bergwijn treft de nummer 5 van de eredivisie zondag in de Johan Cruijff Arena regerend kampioen Ajax. De club probeert voor het sluiten van de transfermarkt nog linksback Patrick van Aanholt van Crystal Palace over te nemen. En wellicht haalt technisch manager De Jong nog een extra aanvaller in een uiterste poging om de onrust in Eindhoven te bezweren.