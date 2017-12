Bergsma ontsnapt aan zijn demonen en plaatst zich voor Olympische Spelen

Peptalf

Deze 10 kilometer ligt het dichtst bij mij. Deze afstand past me beter Jorrit Bergsma

Hij prentte zichzelf in: 'Je bent toch de olympisch kampioen op deze afstand. Deze 10 kilometer ligt het dichtst bij mij. Deze afstand past me beter.' Het was peptalk die hem donderdag langs ploeggenoot Bob de Vries hielp. Diens 13.01,12 was een neembare horde voor Bergsma die door de lang gelijk op rijdende ploeggenoot Kooiman voldoende gestimuleerd werd om onder de 13 minuten te duiken: 12.58,78. Sven Kramer reed in de 60ste 10 kilometer uit zijn leven 12.54,04 en verwelkomde Bergsma als de meest gewenste tegenstander op de Spelen van Pyeongchang.



Bergsma bezit de medaille op de 10 kilometer die Kramer in drie pogingen nog niet binnen wist te halen. Daar moet verandering in komen. 'Dat is waarom ik nog schaats', was een versimpelde uitleg van Kramers nog altijd gloeiende ambitie.